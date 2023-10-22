Россия активизировала удары с воздуха по Херсонщине: почему часто сбрасывает авиабомбы

Оккупанты начали активнее использовать управляемые авиационные бомбы. В частности, в Херсонской области. Это может быть связано с тем, что у захватчиков начинаются проблемы с артиллерией.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, отметив, что россияне применяют, в частности, ФАБ-500 и ФАБ-250.

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Некоторые управляемые авиабомбы враг может запускать с небольшой высоты – от 500 метров до 5 километров. Бьют они на 9 – 10 километров.

"Когда они это делают, они должны заходить в зону поражения нашей ПВО", – сказал Гетьман.

Также есть модификации ФАБов, которые долетают на 70 – 80 километров. Их оккупанты запускают с большой высоты. Чем выше самолет и чем быстрее он двигается – тем дальше они могут долетать.

Почему связано с бомбами – бомб запас еще не исчерпан, а с артиллерией уже начинаются проблемы,

– подчеркнул военный аналитик.

То количество артиллерии, которое применяют оккупанты ежедневно, не способна производить российская промышленность. А те запасы, которые враг имел до начала полномасштабной войны, понемногу иссякают.

Какая ситуация в Херсонской области: смотрите видео

Еще не дефицит

Как отметил ветеран российско-украинской войны, по разным оценкам, у россиян было от 15 до 20 миллионов снарядов разных калибров в начале полномасштабного вторжения. Вероятно, оккупанты использовали по меньшей мере 12 миллионов из них.

"Чувствуется, что у них начинается снарядный голод. Дают лимиты. Если выстреляли лимит – не стреляешь, пока не будет следующий", – добавил Алексей Гетьман.

По его словам, у россиян пока не дефицит снарядов, но признаки того, что они заканчиваются. А вот с количеством авиабомб у врага более – менее.

Оккупанты часто сбрасывают авиабомбы по Херсонской области