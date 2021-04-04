"Большая реставрация", Коломойский и каналы Медведчука: эксклюзивное интервью с Ткаченко
Для того, чтобы усилить борьбу с дезинформацией, необходимо привлекать ряд общественных организаций. Нужно не воевать с фейками, а создавать положительные ассоциации об Украине.
Источник:"Перекрестный допрос" на 24 канале
В эксклюзивном интервью министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал о туристической сфере, реставрации памятников архитектуры и борьбе с дезинформацией.
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О туристической сфере
Возможно, они (артисты – 24 канал) к нам так едут, потому что мы хорошо расставили туристические магниты, о которых рассказывал президент. Расскажите, как продвигается дело в этом направлении?
Мы запустили в 2020 году программу "Мандруй Україною". Она совпала по времени с карантином, было понятно, что люди могут открывать различные интересные места в Украине. Их действительно очень много.
Что такое программа "Мандруй Україною"?Этот проект – первая масштабная промокампания, ориентированная на развитие внутреннего туризма в Украине. Она реализуется на волонтерских началах с участием государства, местной власти, бизнеса и креативных индустрий.
Определенными ячейками таких туристических маршрутов могут стать магниты, то есть центры, где одновременно будут развиваться не только исторические и культурные аттракции, но и целая инфраструктура.
Например, "Аскания-Нова" – все знают о биосферном заповеднике. Однако как туда доехать – это уже вопрос.
Желание у меня такое в 2020 году было, но я не рискнула.
Сначала попробуйте поехать, затем попробуйте посетить (заповедник – 24 канал), чтобы увидеть животных. Это биосферный, научный заповедник, это совсем другая история, чем национальные парки в странах, где можно путешествовать на машине и смотреть на животных.
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На самом деле объект уникален, а инфраструктуры нет никакой. Я стоял в очереди за кофе 20 минут, ведь в этом городе была только одна кофейня. Переночевать тоже невозможно. На этом примере я рассказываю, что такое туристический магнит – это создание возможности для инвесторов развивать этот проект.
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Речь идет не только о государственных инвесторах, но и о частных. Когда там будут дороги, инфраструктура – туда приедут не только украинские туристы, но и многие европейцы. Такого уникального объекта в Европе больше нет.
О Гостином дворе
Теперь о туристическом позоре. В центре Киева есть Гостиный двор – памятник архитектуры, который уже много лет является пустым и рассыпается. Вы недавно своим обращение к премьер-министру заблокировали передачу его Киевской общине. Это ускорило бы его восстановление. Зачем вы так сделали?
Не совсем так, это ваша трактовка событий. Я обратился к премьер-министру с просьбой подписать меморандум с киевским главой для того, чтобы гарантировать, что в этом месте будет культурный и художественный кластер.
Это место – уникальное, это жемчужина и достояние всей Украины. Однако никто не вызвался подтвердить, что такой художественно-культурный кластер будет.
Я обратился снова в Кабмин и Фонд госимущества, чтобы передать этот Гостиный двор в управление Минкульта. Это государственный объект несмотря на то, на чьем балансе он находится.
Интервью с Александром Ткаченко / Фото 24 канала
Мы надеемся, что благодаря обсуждению концепции со специалистами и кураторами, мы найдем правильный подход и вскоре Фонд госимущества передаст нам этот объект.
Он имеет все шансы начать новую жизнь, в том числе благодаря программе "Большая реставрация". Он будет действительно жемчужиной и украшением и для киевлян, и для гостей столицы. Однако и будет отвечать на запросы киевлян.
О реставрации
Я так понимаю, что истек срок подачи заявок на "Большую реставрацию"?
Он начался, уже подали немало заявок со всей Украины. Такой план был, чтобы реставрацию начали по всей Украине, а не только в Киеве, Львове или Одессе.
Экспертный совет будет обрабатывать эти заявки и постепенно будет привлекать определенные объекты в план реставрации. Это важно, ведь 80% объектов культурного наследия нуждаются в реставрации или ремонте. Это только начало работы. В восточноевропейских странах с таким опытом работа продолжается уже годами.
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Главная цель – не только сохранить наследие, ведь это наше прошлое, но и придать этим объектам новых смыслов, экспозиций и новой жизни.
Надо, чтобы их больше посещали, вокруг них были гостиницы, рестораны, чтобы они действительно вписывались в туристические маршруты. Мы смотрим на эту реставрацию как на комплексную проблему.
Мы сотрудничаем с Министерством инфраструктуры. Вписываем туристические маршруты в ремонты дорог, создание инфраструктурных объектов. Да, чтобы сразу можно было через 1 – 3 года наглядно увидеть, что объект отреставрирован.
"Перекрестный допрос" с Александром Ткаченко: смотрите полное интервью
Они приятны не только на первый взгляд, но и внутри. Их будут посещать уже вакцинированные туристы.
Вопрос в том, есть ли такое количество специалистов, которые могут это реставрировать? Часто говорят, что проще построить новое, чем реставрировать старое. Как мы будем выбирать объекты для реставрации?
Специалисты есть. К сожалению, традиция в определенной степени прервана, ведь не было потребности в специалистах. Мы провели переговоры по восстановлению кафедр реставрации в архитектурных вузах.
Мы разговаривали с нашими итальянскими, французскими коллегами по приглашению специалистов, которые могли бы помогать нам в определенных видах реставрации. Они, безусловно, имеют хороший опыт.
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Касательно алгоритма – есть такая бюрократическая процедура. Если существует проектно-сметная документация, она будет содержать те объекты, которые подпадают под критерии значимости, дальнейшей способности иметь больше посетителей и могут входить в объекты ЮНЕСКО.
Другие объекты сейчас заказывают ПСД, чтобы их включили во вторую очередь. Также есть программа совместного финансирования тех объектов, которые не находятся на балансе Минкульта.
Ткаченко рассказал о реставрации / Фото "Телекритика"
С областями, регионами и другими общинами через субвенции должны принять изменения в закон, чтобы совместными усилиями возрождать исторические и архитектурные памятники по всей стране. Я поездил по Украине, поверьте, у нас есть очень интересные и мощные жемчужины, о которых мы не знаем.
Это правильно, что вы говорите о необходимости реставрации памятников архитектуры по всей стране. Но посмотрите что происходит в Киеве, где много старинных зданий разрушают ради того, чтобы на их месте построить торговые центры или офисы. Что делает Министерство культуры?
Мы в парламенте будем рассматривать новый закон о запрете хаотической застройки в исторических ареалах города. Этот закон вводит четкие критерии, что делать с теми владельцами, которые не способны или доводят специально объекты исторического наследия до того состояния.
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Сейчас министерство может накладывать небольшие штрафы, выписывать предписания, которые фактически опровергают суды и довольно часто, к сожалению, поддерживает местная власть. В этом законе мы будем усиливать штрафы, вводить административную и даже уголовную ответственность за такое поведение. Штраф 1 700 гривен абсолютно не работает.
Мы взяли лучшие образцы, в том числе и итальянские законы. Есть даже предложение создать в подразделениях Министерства внутренних дел специальный отряд, который будет помогать Минкульту накладывать эти штрафы, административные протоколы, выписывать предписания. То есть мы сильно усиливаем криминализацию такого поведения.
С другой стороны, мы устанавливаем прозрачные правила выдачи разрешений, которых сейчас 25 – 26, уменьшим до 5 – 6. Введем электронную систему реестра объектов культурного наследия. Любой застройщик сможет увидеть: "Здесь строить нельзя", или если можно, то только 2 этажа или объект нужно сохранить в другом состоянии. Да, чтобы убрать субъективный фактор в решении этих вопросов.
Если сравнивать, как выглядит на фото Киев со стороны Днепра в 1980-х годах и как он выглядит сейчас – это совершенно 2 разных города. К сожалению, сравнение не в лучшую сторону на сегодня.
Мы в министерстве остановили процесс там, где не утверждены историко-архитектурные ареалы. Мы не выдаем разрешений, побуждая города сначала решить вопрос зонирования и утверждения правил существования в исторических ареалах определенной конфигурации.
Относительно таких объектов действует норма в законе – города могут возвращать такие объекты себе в собственность, если новые хозяева доводят их до соответствующего состояния.
О Бабьем Яру
Не могу не спросить о мемориальном комплексе Бабий Яр. Вы говорили, что его запустят летом 2020 года, какая ситуация сейчас?
У нас есть определенная коллаборация с фондом мемориала Бабий Яр. Мы понимаем, чтобы развивать такой объект и сделать его исторически значимым, нужны усилия различных структур, в частности частных и государственных.
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Есть программа по запуску осенью этого (2021 – 24 канал) года здания бывшей конторы еврейского кладбища к годовщине трагедии Бабьего Яра. Есть другие различные объекты, которые готовят. Сотрудничество есть, мы рады, что оно международное. Надеюсь, что проект будет достойный.
Вы имеете в виду сотрудничество с российскими олигархами, которые вкладываются в строительство этого проекта?
Я имею в виду сотрудничество с Международным фондом, в который входит много олигархов, в частности американских и европейских. Которые говорят, что они – киевляне, львовяне и вообще патриоты Украины.
Ткаченко рассказал, на каком этапе запуск Бабьего Яра / Фото 24 канала
Сейчас ваш работодатель – это украинский народ, недавно им был олигарх Игорь Коломойский. Когда вы с ним говорили в последний раз и о чем? У вас состоялся нормальный разговор, не такой, который обнародовали различные медиа в интернете?
Поздравлял с днем рождения в феврале. Может и эти обнародуют, потом посмотрите – поиграете.
Вокруг Бабьего Яра возник скандал в январе 2021 года, когда начали строить синагогу на месте Кирилловского православного кладбища. Сейчас там строить разрешено или нет?
Это называется местом для памяти. Это фактически не синагога, а артобъект. Это границы, как я помню, кладбища, которое основали много лет назад. Потому как артобъект некапитального строительства, его там можно построить.
Еще несколько слов о Музее Революции Достоинства. Прошло 7 лет, что у нас есть?
Когда я пришел в министерство, то ужаснулся этой историей, потому что тратили деньги на развитие аллеи: был целый проект, закупили материалы для строительства этой аллеи. Но потом Генпрокуратура наложила арест.
В результате все деньги лежат "мертвым грузом", их использовать нельзя. Участок самого музея, который расположен на горе, чуть дальше от Октябрьского дворца – не под арестом.
Мы недавно завершили переговоры с немецкими архитекторами, которые победили в конкурсе касательно концепции. Ее передадут в музей "Небесной Сотни". В 2021 году начнутся проектные работы по его созданию.
Это позволит уже в конце (2021 – 24 канал) года начать определенные подготовительные и строительные работы для того, чтобы хотя бы музей был.
У нас была идея касательно Аллеи, обустройства места памяти в приличный вид. Я встречался с семьями Героев Небесной Сотни. Жду от них согласия на то, как можно обустроить, не нарушая правил ареста. Хотел бы увидеть письмо, если такое согласие будет, мы уверены, что деликатные работы можем начать и на Аллее.
О противодействии дезинформации
Центр противодействия дезинформации должен был заработать уже с марта 2021 года. Почему только на седьмом году войны, вопрос не к вам, но что нас ожидает и зачем он именно сейчас?
Это нормальный цивилизованный способ. Очевидно, что к нему надо было дорасти. Мне это было понятно сразу, потому что такие центры существуют и в Риге, и в Праге, и в Хельсинки. Есть наработки, каким образом они работают: выявляют дезинформацию или фейки, сообщают о них.
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Есть несколько возможностей, как это можно делать. Мы хотим создать общую платформу с украинским NGO (общественными организациями – 24 канал), которые работают в сфере противодействия дезинформации уже некоторое время и довольно успешно.
Так же будем пользоваться информацией, поступающей из наших спецслужб, для того, чтобы ту информацию, которую разрешено – можно было сообщать на различных ресурсах: не только на специально созданной платформе в формате сайта, но и через украинские СМИ.
Будут проходить определенные меры, в том числе публичные, для того, чтобы можно было говорить, что это за фейки и как к ним относиться. Мы понимаем, что фейки распространяются из России. Будет сотрудничество с международными центрами для того, чтобы можно было совместными усилиями противодействовать дезинформации.
Кроме того, мы будем говорить о положительных нарративах, то есть не будем воевать с фейками. Мы говорим о нарративах, с которыми должна ассоциироваться Украина – не коррупция, например, а гостеприимство, не война – а свобода.
Набор таких мер позволит выставить достаточно действенный щит для того, чтобы можно было противодействовать дезинформации.
Вам не кажется, что государство уже показало свою неэффективность в информационной борьбе с Россией? Ежегодно выделяли на Министерство информационной политики почти по миллиарду гривен. В то же время украинские блогеры на волонтерских началах гораздо эффективнее, чем государственные ведомства, как оказалось, в информационном поле воюют с россиянами.
Я согласен, именно поэтому мы начинаем сотрудничество с NGO, потому что у них есть гораздо более успешный и действенный опыт. Но мы бы хотели объединить их усилия, в том числе и наработки только что созданного центра, в более мощную платформу.
Нацсовет мог бы заниматься этим же? Он и каналы закрывать не может, и противодействовать фейкам. Чем у нас Нацсовет занимается?
У Нацсовета совсем другие функции – это регулятор, он не противодействует фейкам, это конституционный орган. Именно поэтому важен новый закон о СМИ. В нем прописаны четкие механизмы, прежде всего, касательно российской агрессии:
- каким образом могут налагать штрафы;
- когда могут через суд лишать лицензии;
- каким образом могут решать вопрос с зарегистрированными СМИ.
Но, прежде всего, это связано с российской агрессией, но только через суд. То есть действенных механизмов Нацсовета, чтобы бороться с такими организациями как каналы Медведчука, не было.
Кроме закрытых каналов, связанных с Медведчуком, остается еще один пророссийский телеканал "НАШ". Какая судьба его ждет и почему власть до сих пор за него не берется?
Хотел бы напомнить, что решение Совета нацбезопасности и обороны Украины базировалось на источниках финансирования медведчуковских каналов. И это уже общественность добавляла контент собственно тех, кто работал по кремлевским темникам. Но официальная трактовка была совсем другой.
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Насколько я знаю, Нацсовет ставил вопрос и было определенное выяснения некоторых проявлений нарушений закона с каналом "НАШ". Но опять же, у Нацсовета есть только такая процедура, которая есть – он может делать проверки и подавать в суд, мы знаем, сколько он судился с каналом "112 Украина", кажется, 3 года.
То есть, если бы существовал уже закон о медиа – этот вопрос решили бы, согласно документу, в короткие сроки и прозрачной процедуре.
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