Для того, чтобы усилить борьбу с дезинформацией, необходимо привлекать ряд общественных организаций. Нужно не воевать с фейками, а создавать положительные ассоциации об Украине.

В эксклюзивном интервью министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал о туристической сфере, реставрации памятников архитектуры и борьбе с дезинформацией.

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О туристической сфере

Возможно, они (артисты – 24 канал) к нам так едут, потому что мы хорошо расставили туристические магниты, о которых рассказывал президент. Расскажите, как продвигается дело в этом направлении?

Мы запустили в 2020 году программу "Мандруй Україною". Она совпала по времени с карантином, было понятно, что люди могут открывать различные интересные места в Украине. Их действительно очень много.

Что такое программа "Мандруй Україною"? Этот проект – первая масштабная промокампания, ориентированная на развитие внутреннего туризма в Украине. Она реализуется на волонтерских началах с участием государства, местной власти, бизнеса и креативных индустрий.

Определенными ячейками таких туристических маршрутов могут стать магниты, то есть центры, где одновременно будут развиваться не только исторические и культурные аттракции, но и целая инфраструктура.

Например, "Аскания-Нова" – все знают о биосферном заповеднике. Однако как туда доехать – это уже вопрос.

Желание у меня такое в 2020 году было, но я не рискнула.

Сначала попробуйте поехать, затем попробуйте посетить (заповедник – 24 канал), чтобы увидеть животных. Это биосферный, научный заповедник, это совсем другая история, чем национальные парки в странах, где можно путешествовать на машине и смотреть на животных.

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На самом деле объект уникален, а инфраструктуры нет никакой. Я стоял в очереди за кофе 20 минут, ведь в этом городе была только одна кофейня. Переночевать тоже невозможно. На этом примере я рассказываю, что такое туристический магнит – это создание возможности для инвесторов развивать этот проект.

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Речь идет не только о государственных инвесторах, но и о частных. Когда там будут дороги, инфраструктура – туда приедут не только украинские туристы, но и многие европейцы. Такого уникального объекта в Европе больше нет.

О Гостином дворе

Теперь о туристическом позоре. В центре Киева есть Гостиный двор – памятник архитектуры, который уже много лет является пустым и рассыпается. Вы недавно своим обращение к премьер-министру заблокировали передачу его Киевской общине. Это ускорило бы его восстановление. Зачем вы так сделали?

Не совсем так, это ваша трактовка событий. Я обратился к премьер-министру с просьбой подписать меморандум с киевским главой для того, чтобы гарантировать, что в этом месте будет культурный и художественный кластер.

Заметим! Киев будет судиться с Фондом госимущества. В городском совете считают, что там не заинтересованы в реставрации Гостиного двора.

Это место – уникальное, это жемчужина и достояние всей Украины. Однако никто не вызвался подтвердить, что такой художественно-культурный кластер будет.

Я обратился снова в Кабмин и Фонд госимущества, чтобы передать этот Гостиный двор в управление Минкульта. Это государственный объект несмотря на то, на чьем балансе он находится.



Интервью с Александром Ткаченко / Фото 24 канала

Мы надеемся, что благодаря обсуждению концепции со специалистами и кураторами, мы найдем правильный подход и вскоре Фонд госимущества передаст нам этот объект.

Он имеет все шансы начать новую жизнь, в том числе благодаря программе "Большая реставрация". Он будет действительно жемчужиной и украшением и для киевлян, и для гостей столицы. Однако и будет отвечать на запросы киевлян.

О реставрации

Я так понимаю, что истек срок подачи заявок на "Большую реставрацию"?

Он начался, уже подали немало заявок со всей Украины. Такой план был, чтобы реставрацию начали по всей Украине, а не только в Киеве, Львове или Одессе.

Экспертный совет будет обрабатывать эти заявки и постепенно будет привлекать определенные объекты в план реставрации. Это важно, ведь 80% объектов культурного наследия нуждаются в реставрации или ремонте. Это только начало работы. В восточноевропейских странах с таким опытом работа продолжается уже годами.

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Главная цель – не только сохранить наследие, ведь это наше прошлое, но и придать этим объектам новых смыслов, экспозиций и новой жизни.

Надо, чтобы их больше посещали, вокруг них были гостиницы, рестораны, чтобы они действительно вписывались в туристические маршруты. Мы смотрим на эту реставрацию как на комплексную проблему.

Мы сотрудничаем с Министерством инфраструктуры. Вписываем туристические маршруты в ремонты дорог, создание инфраструктурных объектов. Да, чтобы сразу можно было через 1 – 3 года наглядно увидеть, что объект отреставрирован.

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Они приятны не только на первый взгляд, но и внутри. Их будут посещать уже вакцинированные туристы.

Вопрос в том, есть ли такое количество специалистов, которые могут это реставрировать? Часто говорят, что проще построить новое, чем реставрировать старое. Как мы будем выбирать объекты для реставрации?

Специалисты есть. К сожалению, традиция в определенной степени прервана, ведь не было потребности в специалистах. Мы провели переговоры по восстановлению кафедр реставрации в архитектурных вузах.

Мы разговаривали с нашими итальянскими, французскими коллегами по приглашению специалистов, которые могли бы помогать нам в определенных видах реставрации. Они, безусловно, имеют хороший опыт.

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Касательно алгоритма – есть такая бюрократическая процедура. Если существует проектно-сметная документация, она будет содержать те объекты, которые подпадают под критерии значимости, дальнейшей способности иметь больше посетителей и могут входить в объекты ЮНЕСКО.

Другие объекты сейчас заказывают ПСД, чтобы их включили во вторую очередь. Также есть программа совместного финансирования тех объектов, которые не находятся на балансе Минкульта.



Ткаченко рассказал о реставрации / Фото "Телекритика"

С областями, регионами и другими общинами через субвенции должны принять изменения в закон, чтобы совместными усилиями возрождать исторические и архитектурные памятники по всей стране. Я поездил по Украине, поверьте, у нас есть очень интересные и мощные жемчужины, о которых мы не знаем.

Это правильно, что вы говорите о необходимости реставрации памятников архитектуры по всей стране. Но посмотрите что происходит в Киеве, где много старинных зданий разрушают ради того, чтобы на их месте построить торговые центры или офисы. Что делает Министерство культуры?

Мы в парламенте будем рассматривать новый закон о запрете хаотической застройки в исторических ареалах города. Этот закон вводит четкие критерии, что делать с теми владельцами, которые не способны или доводят специально объекты исторического наследия до того состояния.

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Сейчас министерство может накладывать небольшие штрафы, выписывать предписания, которые фактически опровергают суды и довольно часто, к сожалению, поддерживает местная власть. В этом законе мы будем усиливать штрафы, вводить административную и даже уголовную ответственность за такое поведение. Штраф 1 700 гривен абсолютно не работает.

Мы взяли лучшие образцы, в том числе и итальянские законы. Есть даже предложение создать в подразделениях Министерства внутренних дел специальный отряд, который будет помогать Минкульту накладывать эти штрафы, административные протоколы, выписывать предписания. То есть мы сильно усиливаем криминализацию такого поведения.

С другой стороны, мы устанавливаем прозрачные правила выдачи разрешений, которых сейчас 25 – 26, уменьшим до 5 – 6. Введем электронную систему реестра объектов культурного наследия. Любой застройщик сможет увидеть: "Здесь строить нельзя", или если можно, то только 2 этажа или объект нужно сохранить в другом состоянии. Да, чтобы убрать субъективный фактор в решении этих вопросов.

Если сравнивать, как выглядит на фото Киев со стороны Днепра в 1980-х годах и как он выглядит сейчас – это совершенно 2 разных города. К сожалению, сравнение не в лучшую сторону на сегодня.

Мы в министерстве остановили процесс там, где не утверждены историко-архитектурные ареалы. Мы не выдаем разрешений, побуждая города сначала решить вопрос зонирования и утверждения правил существования в исторических ареалах определенной конфигурации.

Относительно таких объектов действует норма в законе – города могут возвращать такие объекты себе в собственность, если новые хозяева доводят их до соответствующего состояния.

О Бабьем Яру

Не могу не спросить о мемориальном комплексе Бабий Яр. Вы говорили, что его запустят летом 2020 года, какая ситуация сейчас?

У нас есть определенная коллаборация с фондом мемориала Бабий Яр. Мы понимаем, чтобы развивать такой объект и сделать его исторически значимым, нужны усилия различных структур, в частности частных и государственных.

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Есть программа по запуску осенью этого (2021 – 24 канал) года здания бывшей конторы еврейского кладбища к годовщине трагедии Бабьего Яра. Есть другие различные объекты, которые готовят. Сотрудничество есть, мы рады, что оно международное. Надеюсь, что проект будет достойный.

Вы имеете в виду сотрудничество с российскими олигархами, которые вкладываются в строительство этого проекта?

Я имею в виду сотрудничество с Международным фондом, в который входит много олигархов, в частности американских и европейских. Которые говорят, что они – киевляне, львовяне и вообще патриоты Украины.