В Республике Казахстан, в частности в парламенте, сейчас есть значительная часть пророссийски настроенных лиц. Оппозиционные силы страны будут бороться за независимость от российских влияний, как это сейчас делают Украина и Грузия.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный активист из Казахстана Арман Шураев. По его словам, скорее всего, во время протестов в Казахстане в 2022 году российские диверсанты убили несколько сотен местных жителей.

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Шураев сообщил, что в казахском парламенте есть как минимум одна пророссийская партия – "Народная партия Казахстана". Это бывшая коммунистическая партия, которая перекрасилась и изменила свое название, но сохранила свой "красный кровавый цвет". Лидер этой партии Эрмухамет Эртысбаев – человек, который на протяжении 30 лет был помощником Нурсултана Назарбаева.

Он заявил в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву, что кланяется в пояс русскому народу, благодарит Владимира Путина за то, что якобы войска ОДКБ, фактически российские войска, спасли их народ во время январских событиях 2022 года,

– сообщил общественный активист.

"ВСУ отомстили за казахов"

Шураев подчеркнул, что во время январских событий было убито около 300 казахов, и есть большая вероятность, что сделали это именно российские войска, зашедшие на территорию Казахстана.

2 января 2022 года в Казахстане начались протесты из-за резкого повышения цен на топливо. Причину правительство объяснило повышением спроса. Во время протестов в столкновениях с силовиками погибли более 225 человек и более 5 тысяч задержаны.

Активист рассказал, что российские морские десантники, на чьих руках была кровь казахов, оказались через полтора месяца под Киевом и фактически полностью были уничтожены украинской армией.

Пользуясь возможностью, я хотел бы поблагодарить ВСУ, поблагодарить украинцев, отомстивших за казахов, уничтоживших этих людоедов и убийц,

– подчеркнул Шураев.

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