Казахи поблагодарили ВСУ за уничтожение морпехов России, кроваво остановивших протесты в Астане
В Республике Казахстан, в частности в парламенте, сейчас есть значительная часть пророссийски настроенных лиц. Оппозиционные силы страны будут бороться за независимость от российских влияний, как это сейчас делают Украина и Грузия.
Об этом 24 Каналу рассказал общественный активист из Казахстана Арман Шураев. По его словам, скорее всего, во время протестов в Казахстане в 2022 году российские диверсанты убили несколько сотен местных жителей.
Смотрите также Токаев пытается дистанцироваться от России, – общественный деятель об изменении политики Казахстана
Шураев сообщил, что в казахском парламенте есть как минимум одна пророссийская партия – "Народная партия Казахстана". Это бывшая коммунистическая партия, которая перекрасилась и изменила свое название, но сохранила свой "красный кровавый цвет". Лидер этой партии Эрмухамет Эртысбаев – человек, который на протяжении 30 лет был помощником Нурсултана Назарбаева.
Он заявил в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву, что кланяется в пояс русскому народу, благодарит Владимира Путина за то, что якобы войска ОДКБ, фактически российские войска, спасли их народ во время январских событиях 2022 года,
– сообщил общественный активист.
"ВСУ отомстили за казахов"
Шураев подчеркнул, что во время январских событий было убито около 300 казахов, и есть большая вероятность, что сделали это именно российские войска, зашедшие на территорию Казахстана.Важно! 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты из-за резкого повышения цен на топливо. Причину правительство объяснило повышением спроса. Во время протестов в столкновениях с силовиками погибли более 225 человек и более 5 тысяч задержаны.
Активист рассказал, что российские морские десантники, на чьих руках была кровь казахов, оказались через полтора месяца под Киевом и фактически полностью были уничтожены украинской армией.
Пользуясь возможностью, я хотел бы поблагодарить ВСУ, поблагодарить украинцев, отомстивших за казахов, уничтоживших этих людоедов и убийц,
– подчеркнул Шураев.
Шураев о российских влияниях в Казахстане: смотреть видео
Внешняя политика Казахстана: последнее
- По словам Шураева, Казахстан не захочет оказаться под нависшими сейчас над Россией санкциями. Поэтому, действия властей государства направлены на определенную дистанцию от страны-агрессора.
- Впрочем, несмотря на поддержку Украины, властям Казахстана приходится маневрировать между Россией, потому что с ней остались экономические связи. К примеру, нефтяные пути Казахстана прокачиваются через порт в Новороссийске. Если страна их потеряет – это будет экономическая катастрофа, отметил Шураев.
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что Токаев находится в ситуации, когда ему невозможно демонстративно оборвать связи с Кремлем. Он отметил, что Казахстан имеет большую сухопутную границу с Россией, которую вообще не охраняют. Устроить себе проблемы Токаев не хочет. Однако дальше он будет отходить от Путина.