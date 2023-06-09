Сериал с неожиданными поворотами, – оппозиционер о борьбе Пригожина и минобороны России

Борьба владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и минобороны России обостряется. Для главы вагнеровцев стоит задача выжить, ведь он очень мешает российской власти. Пригожин пытается убедить Владимира Путина, что решения минобороны неверные.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Майкл Наки. Он обратил внимание, противостояние Пригожина и минобороны России переросло в боевые столкновения.

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Дойдет ли противостояние до масштабных столкновений

Наки отметил, что основная задача Пригожина – доказать Путину, что военное руководство России делает все неправильно, а он "молодец". Конфликт нарастает, поэтому минобороны периодически пытается избавиться от предводителя вагнеровцев.

Оппозиционер подчеркнул, что противостояние перешло в боевые столкновения. Недавно боевики ЧВК "Вагнера" взяли в плен комбата одного из подразделений регулярной российской армии Романа Веневитина. Подполковник рассказал, что вагнеровцы воровали у российской армии технику, избивали и насиловали их.

Противостояние обостряется. Дойдет ли до масштабных столкновений – не знаю, но очень хотелось бы. Чем больше горл они перережут друг другу, тем меньше работы для ВСУ. Развитие этого сериала удовлетворяет интерес зрителей своими неожиданными поворотами,

– сказал журналист.

Наки о борьбе Пригожина и минобороны России: смотрите видео

Вагнеровцы взяли в плен российского комбата