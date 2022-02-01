Борис Джонсон прилетел в Киев: о чем будет говорить с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с официальным визитом в Украину. В Киеве он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Переговоры с президентом Джонсон анонсировал в своем твиттере. Он отметил, что Великобритания – это друг и демократический партнер нашего государства.

Ранее Великобритания и Польша готовятся объявить новом формате сотрудничества с Украиной, - СМИ

Визит проходит на фоне угрозы нападения России

Кроме этого, британский премьер-министр подчеркнул, что Лондон и дальше будет отстаивать суверенитет Украины перед теми, кто стремится его уничтожить. Отметим, что Джонсон прибыл в Украину во вторник, 1 февраля. На аэродроме в Киеве его встретила госпожа посол Мелинда Симмонс.

Джонсон уже в Киеве / Скриншот с видео

К слову, коллеге Бориса Джонсона, главе британского МИД Лиз Трасс, пришлось отменить поездку из-за обнаруженного у нее COVID-19.

Новость дополняется...