Это решение уже готовится, – Яковенко предположил план Кремля относительно Надеждина

Кремль пытается не допустить к президентским "выборам" в России Бориса Надеждина, который якобы "против войны с Украиной". Хотя сначала российские власти согласовали его кандидатуру.

Впоследствии в Кремле увидели, что масштаб его поддержки вышел за рамки, в которых Надеждин мог быть управляемым. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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"Моральная подготовка россиян"

Игорь Яковенко отметил, что изначально кандидатура Надеждина была согласована с Кремлем. "Оппозиционный" кандидат сотрудничал с заместителем руководителя администрации российского президента Сергеем Кириенко, они очень хорошо знакомы и дружат семьями.

Я думаю, что в какой-то момент в Кремле увидели, что масштаб его поддержки вышел за рамки, когда Надеждин был полностью управляемым. Сегодня уровень поддержки позволяет ему немного "отморозиться",

– сказал он.

В эфирах на российском телевидении Надеждин неоднократно говорил, что "если хотите мира – нужен другой президент". Такую риторику не позволяет себе ни один кандидат. Поэтому в Кремле уже ищут решение, как не допустить его к "выборам".

"Думаю, что продолжается попытка принять решение, снимать его с "выборов" или нет. Вероятность того, что он будет снят с выборов, достаточно велика. Сейчас это решение уже готовится. По крайней мере продолжается моральная подготовка для населения, что Надеждин не должен участвовать в "выборах", – подчеркнул журналист.

Сейчас российское телевидение очень враждебно настроено к Надеждину и готовит повод, чтобы снять его с "выборов". В частности, кремлевский пропагандист Владимир Соловьев обвинил Надеждина в "государственной измене" и объявил его якобы "проектом украинской разведки".

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