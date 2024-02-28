Может ли Путин победить Украину: Свитан объяснил заявление Борреля относительно исхода войны

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что результат войны в Украине может быть известен через несколько месяцев. Также он отметил необходимость усиления помощи нашей стране, чтобы не дать победить России.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан предположил в разговоре с 24 Каналом, что Боррель имел в виду определенный этап выполнения боевых действий, а не в целом войну. В то же время поддержка Украины со стороны западных партнеров позволит не допустить развития худшего сценария.

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Европа не оставит нас без помощи

Свитан отметил, что Боррель вероятно учитывал какую-то критическую ситуацию, связанную с оснащением украинской армии техникой и боеприпасами. Оно есть и сейчас, однако если не будет дополнительного финансирования со стороны США, тогда ВСУ придется переходить в глухую оборону и даже где-то отходить. Также располагать линии обороны вдоль рек.

Россия точно не сможет выиграть войну, ведь имеет небольшой военный потенциал. В то же время территория Украины слишком велика и еще есть в наличии десятки миллионов украинцев. Россияне могут выигрывать какие-то локальные битвы, но в войне им не победить,

– отметил военный эксперт.

Механизмов, как остановить россиян и не позволить им выиграть войну, довольно много. Украине, как заметил полковник запаса ВСУ, в этом даже помогает география и законы физики. Все западные берега украинских рек выше восточных, а потому являются непреодолимой преградой для россиян. При условии, если ВСУ будут иметь даже небольшое количество техники и боеприпасов для сдерживания врага.

"В то же время нет никакого катастрофического сценария для Украины, на любом этапе войны будем пытаться остановить россиян и на каком-то остановим. К тому же Европа точно не оставит Украину без помощи", – уверен Роман Свитан.

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