"Техника не пострадала": оккупанты обвинили Украину в атаке на аэродром на Брянщине

"Неизвестные" беспилотники регулярно атакуют российские военные базы. В Кремле утверждают, что их якобы запускает Украина. В частности, враждебное минобороны сообщило о том, что дроны попытались ударить по аэродрому в Брянской области.

Собственно, еще около 04:00, 28 августа российское оборонное ведомство заявило, что произошла атака двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Брянской области

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Впоследствии кремлевские СМИ сообщили со ссылкой на "собственные источники", что якобы Украина запустила именно три беспилотника, но их "удалось уничтожить". Об этом сообщает 24 Канал.

Аэродром в Брянской области был под ударом

Путинские пропагандисты продолжают рассказывать сказки о так называемой "российской ПВО" и ее успешной работе. К тому же публикуют не совпадающие цифры, если анализировать информацию из разных источников.

В результате падения обломков на территории аэродрома вспыхнула трава. Пострадавших нет. Техника тоже не пострадала,

– написали в одной из информационных помоек.

В то же время неизвестно точно, какой именно аэродром в этот раз был под ударом в Брянской области. Однако, не исключено, что речь идет именно об авиабазе "Сеща", из которой захватчики регулярно выпускают "Шахеды" по нашему государству.

Расположение аэродрома "Сеща" в Брянской области: смотрите на карте Google maps

Дроны атакуют российские военные авиабазы