Оккупанты хвастаются разработкой "Ланцетов" с тепловизором: чем это грозит на фронте

Россияне хвастаются появлением нового беспилотника "Ланцет" с тепловизором. Российские оккупанты заявляют, что якобы смогут применять модифицированный дрон в ночное время.

Враг пытается заменить "Ланцетами" устаревшую советскую артиллерию. Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что сейчас неизвестно настолько массовое производство "Ланцетов" с тепловизорами.

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Какое оружие россияне заменяют "Ланцетами"

Оккупанты постоянно модифицируют и совершенствуют беспилотники. Как отметил военный обозреватель, уже есть модели "Ланцетов", способные поражать цели на расстоянии 70 километров. Раньше было до 40 километров.

Фактически "Ланцетами" россияне заменяют дальнобойную артиллерию. Советская артиллерия, которая сейчас на вооружении в России, по дальности и точности действия уступает западным образцам буксирных и самоходных артиллерийских систем.

– рассказал Попович.

"Ланцет" помогает это преимущество снизить, но западная артиллерия одинаково имеет преимущество в точности и дальности действия. Это признают даже российские военкоры.

Модифицированные беспилотники могут создать дополнительные проблемы для наших защитников на фронте, ведь позволяют врагу бить по нашим подразделениям ночью. Однако, по мнению военного обозревателя, вряд ли это "изобретение" сможет полностью заблокировать действия украинских бойцов ночью, в том числе с точки зрения перевозок, логистики и т.д.

Чем россияне могли усовершенствовать "Ланцеты"

Российские пропагандисты сообщили, что якобы оснастили беспилотник "Ланцет" недорогим тепловизором. Для того чтобы использовать его ночью.

Отметим, что оккупанты используют "Ланцеты" для поражения бронетехники и других важных целей на фронте и в ближнем тылу украинских сил.

Впрочем, заявление о появлении нового БПЛА "Ланцет" с тепловизором вызвало много сомнений. Вероятно, российские захватчики оснастили "Ланцет" видеокамерой с инфракрасной подсветкой. Ведь такие камеры дешевле и доступнее для противника при покупке за границей, чем тепловизоры.

Кроме того, подозрительно, что страна-агрессор смогла организовать серийное производство тепловизоров на собственных мощностях.

Недавно журналистам удалось определить и найти три завода в России, производящие беспилотники "Ланцеты" и "Шахеды".

Производство оружия в России