"Враг тлеет, где калина краснеет": Нацгвардейцы мощно ударили по пункту оккупантов
Источник:МВД Украины
Бойцы Нацгвардии нанесли удар по пункту, в котором закрепились российские захватчики. В интернете появилось эффектное видео с моментом атаки.
МВД Украины выложило в соцсетях видео. Кадры показывают блестящую работу бойцов Нацгвардии.
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Что именно показали на видео
На кадрах показана артиллерийская работа бойцов Нацгвардии. Вражеское подразделение закрепилось в здании. После того, как оккупантов засекли с дронов, наша артиллерия начала "разбирать" вражеский пункт. В результате объект был уничтожен, а россияне получили многочисленные контузии и ранения.
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В МВД сказали, что пункт уничтожили бойцы бригады "Красная калина".
Работа бригады "Красная калина" Гвардии наступления. Враг тлеет, где калина краснеет
– говорится в сообщении.
В ведомстве не указали, когда и где именно наши защитники ударили по этим оккупантам.
Наши защитники наносят противнику ощутимые потери
- Недавно стало известно, что наши защитники ликвидировали российского оккупанта Алексея Коблова. Раньше он был командиром 1065 российского артиллерийского полка.
- Не так давно ВСУ ликвидировали захватчика Владимира "Кедра" Попова, командовавшего оккупационным батальоном "Терек". Также был уничтожен Виктор Передерий, работавший в судебно-экспертном центре следственного комитета России и имевший звание полковника.
- Напомним, на Таврическом направлении наши воины уничтожили станцию РЭБ "Поле-21". С помощью этой современной техники оккупанты пытались подавлять каналы спутниковой навигации.