Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальнобойному оружию для Украины, – Мерц

Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на предоставление военных поставок в Украину. Также Берлин сделал интересное заявление относительно дальнобойных ударов по России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца во время дискуссии на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.

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Что заявил Мерц об оружии для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США не имеют никаких ограничений по дальнобойности оружия, что эти страны поставляют в Украину.

Больше не существует никаких ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину, – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет,

– заявил Мерц.

Немецкий канцлер объяснил, что это означает, что Украина может сейчас обороняться, например, атакуя военные объекты на территории России.