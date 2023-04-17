С 24 февраля более 750 жертв: разведка Британии назвала угрозу для украинцев с приходом весны
Источник:Министерство обороны Великобритании
В Украине ежедневно сообщают о жертвах среди гражданского населения в результате минирования. Больше всего такие случаи фиксируют в Херсонской и Харьковской областях, ранее оккупированных Россией.
Об этом сообщили британские разведчики. Отметим, что недавно в Киевской области мужчина чуть не погиб на вражеских минах, однако он быстро заметил их и вовремя отреагировал.
К теме Под Одессой обнаружили две морские мины: одна сдетонировала возле базы отдыха, другую – обезвредили
Какая угроза для украинцев с приходом весны
По словам разведчиков Британии, с приходом весны и увеличением количества людей, вовлеченных в сельскохозяйственную деятельность, риск минирования гражданских лиц возрастет.
С начала вторжения было зарегистрировано более 750 пострадавших от мин среди мирных жителей – в каждой восьмой был ребенок.
Чтобы разминировать Украину, вероятно, понадобится минимум десятилетие,
– отметили в разведке.
Взрыв вражеских мин в Украине
- Ранее в Харьковской области произошла трагедия с супругами, которые на своем автомобиле наехали на мину. Из-за наезда на мину автомобиль взорвался. К сожалению, 65-летний мужчина погиб на месте. Его 63-летняя жена получила травмы и находится в больнице.
- Также в Харьковской области 1 марта авто взорвалось на мине. К сожалению, все находившиеся в машине погибли. Трагедия произошла на территории Изюмского лесного хозяйства вблизи села Спиваковка.
- 26 марта в селе Сычавка Одесской области вражеская морская мина повредила базу отдыха. Еще одну опасную находку обезвредили саперы.
- А 29 марта в Изюмском районе вблизи города Барвенково на грунтовой полевой дороге легковой автомобиль наехал на противотанковую мину. В результате взрыва погибли два человека.
- Кроме того, 11 апреля местный житель Вышгородского района пошел по лесной дороге в соседнее село, где наткнулся на реактивную противотанковую гранату. В итоге мужчина немедленно вызвал правоохранителей.