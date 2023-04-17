С 24 февраля более 750 жертв: разведка Британии назвала угрозу для украинцев с приходом весны

В Украине ежедневно сообщают о жертвах среди гражданского населения в результате минирования. Больше всего такие случаи фиксируют в Херсонской и Харьковской областях, ранее оккупированных Россией.

Об этом сообщили британские разведчики. Отметим, что недавно в Киевской области мужчина чуть не погиб на вражеских минах, однако он быстро заметил их и вовремя отреагировал.

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Какая угроза для украинцев с приходом весны

По словам разведчиков Британии, с приходом весны и увеличением количества людей, вовлеченных в сельскохозяйственную деятельность, риск минирования гражданских лиц возрастет.

С начала вторжения было зарегистрировано более 750 пострадавших от мин среди мирных жителей – в каждой восьмой был ребенок.

Чтобы разминировать Украину, вероятно, понадобится минимум десятилетие,

– отметили в разведке.

Взрыв вражеских мин в Украине

Ранее в Харьковской области произошла трагедия с супругами, которые на своем автомобиле наехали на мину. Из-за наезда на мину автомобиль взорвался. К сожалению, 65-летний мужчина погиб на месте. Его 63-летняя жена получила травмы и находится в больнице.

Также в Харьковской области 1 марта авто взорвалось на мине. К сожалению, все находившиеся в машине погибли. Трагедия произошла на территории Изюмского лесного хозяйства вблизи села Спиваковка.

26 марта в селе Сычавка Одесской области вражеская морская мина повредила базу отдыха. Еще одну опасную находку обезвредили саперы.

А 29 марта в Изюмском районе вблизи города Барвенково на грунтовой полевой дороге легковой автомобиль наехал на противотанковую мину. В результате взрыва погибли два человека.

Кроме того, 11 апреля местный житель Вышгородского района пошел по лесной дороге в соседнее село, где наткнулся на реактивную противотанковую гранату. В итоге мужчина немедленно вызвал правоохранителей.

Почти 40 миллионов долларов нужно Украине для ликвидации опасности, которую несут управление опасностью неразорванных снарядов и не разминированных мин. Речь идет также о гранатах, минометах, ракетах, сбрасываемых с воздуха бомбах, кассетных боеприпасах, противопехотных минах и так далее.