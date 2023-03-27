ВСУ на Востоке используют редкое "грузовое бронетакси": откуда могли взяться эти чудо-авто
Источник:Defence express
В сети распространили фото, на которых видны механизированные подразделения Вооруженных Сил на редких гусеничных бронетранспортерах M113AS4 ALV. Как известно, производится такая техника в Австралии, однако официальных сообщений о ее передаче ни от Канберры, ни от Киева не было.
Из кадров в публичном доступе ясно, что подразделения украинской армии используют австралийское мощное "грузовое бронетакси" именно в версии Ute. Предназначены эти бронемашины для доставки грузов на передовую, чем, по словам экспертов, и обусловлена их необычная конструкция.
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БТР использовала исключительно Австралия
По данным Military Balance, по состоянию на 2022 год было известно о том, что Австралия владеет в общей сложности 431 бронеавтомобилем типа M113AS4, в том числе в транспортной модификации. Однако сколько именно "логистических бронетакси" было на вооружении в Канберре – неизвестно.
Гусеничные БТР M113AS4 ALV именно в "логистической" версии к моменту передачи ВСУ использовали только сухопутные войска Австралии. По данным из открытых источников, австралийцы имели лишь 50 таких машин, переработка которых на "грузовое бронетакси" состоялась в середине 2000-х годов,
– говорится в сообщении Defence express.
Кроме того, там отмечено, что австралийская Ute может брать на борт от 5 до 7 тонн груза, помещенного в стандартный 10-футовый (трехметровый) контейнер. Из открытых источников известно, что в таких контейнерах могут подвозить как провиант для бойцов, так и горючее или боеприпасы на передовую.
ВСУ на австралийском M113AS4 ALV / Изображение из материала Defence express
Украинские воины уже освоили британские танки Challenger
- Не так давно стало известно, что украинские военнослужащие закончили обучение на боевых английских танках Challenger 2 и возвращаются домой, чтобы применять полученные знания на практике.
- В Лондоне отмечали, что передадут нам эскадрилью единиц этой военной техники – то есть около 14 боевых танков Challenger.
- Кроме того, Великобритания говорила о предоставление нам боеприпасов с обедненным ураном для этих танков. Стоит отметить, что эти снаряды абсолютно безопасны для окружающей среды, что бы ни говорили вражеские пропагандисты.