ВСУ на Востоке используют редкое "грузовое бронетакси": откуда могли взяться эти чудо-авто

В сети распространили фото, на которых видны механизированные подразделения Вооруженных Сил на редких гусеничных бронетранспортерах M113AS4 ALV. Как известно, производится такая техника в Австралии, однако официальных сообщений о ее передаче ни от Канберры, ни от Киева не было.

Из кадров в публичном доступе ясно, что подразделения украинской армии используют австралийское мощное "грузовое бронетакси" именно в версии Ute. Предназначены эти бронемашины для доставки грузов на передовую, чем, по словам экспертов, и обусловлена их необычная конструкция.

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БТР использовала исключительно Австралия

По данным Military Balance, по состоянию на 2022 год было известно о том, что Австралия владеет в общей сложности 431 бронеавтомобилем типа M113AS4, в том числе в транспортной модификации. Однако сколько именно "логистических бронетакси" было на вооружении в Канберре – неизвестно.

Гусеничные БТР M113AS4 ALV именно в "логистической" версии к моменту передачи ВСУ использовали только сухопутные войска Австралии. По данным из открытых источников, австралийцы имели лишь 50 таких машин, переработка которых на "грузовое бронетакси" состоялась в середине 2000-х годов,

– говорится в сообщении Defence express.

Кроме того, там отмечено, что австралийская Ute может брать на борт от 5 до 7 тонн груза, помещенного в стандартный 10-футовый (трехметровый) контейнер. Из открытых источников известно, что в таких контейнерах могут подвозить как провиант для бойцов, так и горючее или боеприпасы на передовую.



ВСУ на австралийском M113AS4 ALV / Изображение из материала Defence express

Украинские воины уже освоили британские танки Challenger

Не так давно стало известно, что украинские военнослужащие закончили обучение на боевых английских танках Challenger 2 и возвращаются домой, чтобы применять полученные знания на практике.

В Лондоне отмечали, что передадут нам эскадрилью единиц этой военной техники – то есть около 14 боевых танков Challenger.

Кроме того, Великобритания говорила о предоставление нам боеприпасов с обедненным ураном для этих танков. Стоит отметить, что эти снаряды абсолютно безопасны для окружающей среды, что бы ни говорили вражеские пропагандисты.

Теоретически, австралийский M113AS4 ALV может взять на буксир даже 105-миллиметровую гаубицу L119 или поместить на грузовой отсек блок ракет до M142 HIMARS. Не исключено, что такой функционал используют и бойцы украинской армии на поле боя.