На днях увидите: Буданов анонсировал неприятности для оккупантов в Крыму

В последнее время в Крыму часто слышат взрывы и замечают дроны. Впрочем, руководитель ГУР Кирилл Буданов пообещал, что это только начало.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал некоторые события в Крыму. По его словам, совсем скоро украинский народ увидит, как на территории оккупированного Крыма уничтожают захватчиков.

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Многие ждут

По словам Кирилла Буданова, нужно дать людям в Крыму уверенность, что им есть на что надеяться. Он считает, что именно для этого и проводятся такие мероприятия, как Крымская платформа.

Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. За чем, в принципе, вы наблюдаете, и на днях еще увидите,

– сказал он.

Руководитель ГУР сказал, что вопрос Крыма только набирает обороты.

Буданов отметил, что есть те, кто "очень боится" деоккупации Крыма, но есть и "многие люди, которые ее ждут".

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