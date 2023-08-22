На днях увидите: Буданов анонсировал неприятности для оккупантов в Крыму
Источник:ITV.News
В последнее время в Крыму часто слышат взрывы и замечают дроны. Впрочем, руководитель ГУР Кирилл Буданов пообещал, что это только начало.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал некоторые события в Крыму. По его словам, совсем скоро украинский народ увидит, как на территории оккупированного Крыма уничтожают захватчиков.
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Многие ждут
По словам Кирилла Буданова, нужно дать людям в Крыму уверенность, что им есть на что надеяться. Он считает, что именно для этого и проводятся такие мероприятия, как Крымская платформа.
Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. За чем, в принципе, вы наблюдаете, и на днях еще увидите,
– сказал он.
Руководитель ГУР сказал, что вопрос Крыма только набирает обороты.
Буданов отметил, что есть те, кто "очень боится" деоккупации Крыма, но есть и "многие люди, которые ее ждут".
Ситуация в Крыму: последние новости
- В Службе безопасности уверяют, что взрывы на незаконно построенном Крымском мосту являются операциями Украины. Иностранные спецслужбы к ним отношения не имеют. Первый раз переправа была взорвана с помощью взрывчатки, второй – атакована с помощью дронов.
- Крымский мост получил серьезные повреждения вследствие многочисленных ударов. Теперь оккупанты имеют проблемы с обеспечением своих военных на полуострове.
- В СБУ раскрыли подробности о взрывах на Крымском мосту в октябре 2022 года и в июле 2023 года. Но "хлопок" посетить переправу может еще не один раз.