Не только оружие: Буданов назвал главные проблемы России
Источник:The Financial Times
Российские оккупанты тратят больше оружия и боеприпасов, чем производят. Более того, отечественное вооружение заметно проигрывает иностранному по качеству.
Об этом в интервью The Financial Times рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов, передает 24 Канал. Именно поэтому Кремль нуждается в соответствующих поставках из-за границы, в частности из Северной Кореи.
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"Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного выдохнуть. Без их помощи ситуация была катастрофической", – отметил Буданов.Британская организация Conflict Armament Research (CAR) обнаружила дополнительное доказательство, что страна-агрессор применила северокорейские ракеты по Харькову 2 января. На барометре увидели этикетку с корейским иероглифом.
В то же время Россия хотела бы не полагаться на внешнюю помощь, потому что считает это "унижением".
России не хватает живой силы
По словам Буданова, у страны-агрессора есть еще одна проблема – теряет столько же или даже больше войск, чем может набрать. Там, где мобилизация не удается, пополнить ряды помогают группы наемников.
Буданов отказался делать смелые прогнозы на 2024 год.
Я надеюсь, что наш успех будет больше, чем их,
– сказал глава ГУР.
КНДР и Иран поставляют оружие России: последние новости
- Северная Корея передает России баллистические ракеты, которые страна-агрессор уже применила для ударов по Украине. Весной их может передать также Иран.
- Поставка иранских ракет в Россию станет вызовом для Воздушных сил Украины. Потому Киев рассчитывает на поддержку западных партнеров.
- Стало известно, что 10 января из Ирана в Россию прибыл новый грузовой борт. На нем могут быть дроны-камикадзе "Шахед" или запчасти к ним.