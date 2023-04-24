"Готовится к 9 мая": у Буданова в кабинете заметили карту Москвы
Источник:"РБК-Украина"
В кабинете начальника ГУР МО Кирилла Буданова заметили очень интересную карту. На ней в близком плане изображена территория российской столицы – Москвы.
Пока неизвестно, почему эта карта включена на мониторе напротив рабочего стола руководителя украинской разведки. Однако это уже не первая "странная карта", которой пользуется Буданов.
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Что делала карта Москвы в кабинете Буданова
Не так давно начальник украинской разведки дал масштабное интервью журналистам. Однако внимание зрителей сосредоточилось совсем на другой детали: спутниковой карте, где довольно близко показаны районы Москвы и Подмосковья. Кроме этого, на карте изображен рельеф местности и размещение дорог.
У Буданова на стене заметили карту Москвы / Скриншот с ютуб-канала "РБК Украина"
Для чего держит эту карту Кирилл Буданов остается загадкой, однако пользователи сети предположили, что таким образом начальник ГУР готовится к "параду к 9 мая в Москве".
Буданов дал большое интервью украинским журналистам / Скриншот с ютуб-канала "РБК Украина"
На карте можно ясно увидеть все районы российской столицы.
Карта Москвы / Скриншот 24 Канал
В кабинете у Буданова уже не первый раз замечают интересные карты
- В конце 2022 года в кабинете начальника украинской разведки увидели карту России. Правда, с одним нюансом: она была достаточно интересна "расчленена" на несколько регионов.
- Сам Кирилл Буданов об этой карте довольно загадочно сказал, что "все видят то, что они хотят видеть". Он добавил, что возможно это просто широкий маркер, "а возможно, и нет".
- Впоследствии руководитель ГУР спрятал карту России, сказав, что "теперь мы ее режем".
- Кроме того, на свой день рождения 4 января Буданов получил тортик с макетом той же российской карты. Конечно же, начальник разведки ее красиво разрезал.