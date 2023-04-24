"Готовится к 9 мая": у Буданова в кабинете заметили карту Москвы

В кабинете начальника ГУР МО Кирилла Буданова заметили очень интересную карту. На ней в близком плане изображена территория российской столицы – Москвы.

Пока неизвестно, почему эта карта включена на мониторе напротив рабочего стола руководителя украинской разведки. Однако это уже не первая "странная карта", которой пользуется Буданов.

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Что делала карта Москвы в кабинете Буданова

Не так давно начальник украинской разведки дал масштабное интервью журналистам. Однако внимание зрителей сосредоточилось совсем на другой детали: спутниковой карте, где довольно близко показаны районы Москвы и Подмосковья. Кроме этого, на карте изображен рельеф местности и размещение дорог.



У Буданова на стене заметили карту Москвы / Скриншот с ютуб-канала "РБК Украина"

Для чего держит эту карту Кирилл Буданов остается загадкой, однако пользователи сети предположили, что таким образом начальник ГУР готовится к "параду к 9 мая в Москве".

Буданов дал большое интервью украинским журналистам / Скриншот с ютуб-канала "РБК Украина"

На карте можно ясно увидеть все районы российской столицы.



Карта Москвы / Скриншот 24 Канал

В кабинете у Буданова уже не первый раз замечают интересные карты