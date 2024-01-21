Вся мощь России – мыльный пузырь: Буданов рассказал, чего ожидает в 2024 году для Украины

2024 год будет годом испытаний для Украины. В то же время наша страна уже доказала: вся легенда о могуществе России – это мыльный пузырь.

Об этом в интервью заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Он также ответил, что ожидает от событий на фронте в 2024 году.

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Буданов не стал давать прогноз на 2024 год

По словам Буданова, 2024 год будет годом испытаний для Украины. Анализируя события прошлого года, глава ГУР МО заявил, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться.

Сказать, что все хорошо – неправда. Сказать, что есть катастрофа – тоже неправда,

– сказал Буданов о контрнаступлении ВСУ.

В то же время глава Главного управления разведки отказался делать прогнозы по ситуации на фронте в 2024 году. В то же время Буданов выразил надежду, что успех Украины будет больше, чем у россиян. Также глава разведки подчеркнул, что украинские защитники смогут сдержать оккупантов, ведь наша страна уже доказала – "вся легенда о могуществе России – это мыльный пузырь".

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