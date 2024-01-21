Вся мощь России – мыльный пузырь: Буданов рассказал, чего ожидает в 2024 году для Украины
Источник:Financial Times
2024 год будет годом испытаний для Украины. В то же время наша страна уже доказала: вся легенда о могуществе России – это мыльный пузырь.
Об этом в интервью заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Он также ответил, что ожидает от событий на фронте в 2024 году.
Смотрите также "Наступательные операции России и Украины сейчас невозможны": Буданов объяснил, почему
Буданов не стал давать прогноз на 2024 год
По словам Буданова, 2024 год будет годом испытаний для Украины. Анализируя события прошлого года, глава ГУР МО заявил, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться.
Сказать, что все хорошо – неправда. Сказать, что есть катастрофа – тоже неправда,
– сказал Буданов о контрнаступлении ВСУ.
В то же время глава Главного управления разведки отказался делать прогнозы по ситуации на фронте в 2024 году. В то же время Буданов выразил надежду, что успех Украины будет больше, чем у россиян. Также глава разведки подчеркнул, что украинские защитники смогут сдержать оккупантов, ведь наша страна уже доказала – "вся легенда о могуществе России – это мыльный пузырь".
Другие заявления Буданова в Интервью
- Глава ГУР в интервью Financial Times пообещал, что количество тайных операций в Крыму станет больше в 2024 году. Он добавил, что логистика россиян – ключевая цель украинских спецназовцев.
- Комментируя недавнее сбивание российского А-50 над Азовским морем, Буданов отметил, что у оккупантов в рабочем состоянии осталось всего 8 таких самолетов. Кроме того, он отметил, что уничтожение самолетов, вероятно, окажет влияние на способность России вести круглосуточную оперативную деятельность и поддерживать связь в зоне боевых действий.
- В интервью Le Monde Буданов сообщил, что Россия имеет слабую армию и относительно сильную экономику, ведь несмотря на санкции, продолжает производить ракеты. На это указывает тот факт, что оккупанты с конца лета 2023 года начали наращивать производство боеприпасов. Правда, они гораздо хуже качества, чем были раньше.