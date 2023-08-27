Сколько покушений пережил Буданов: в ГУР назвали число

Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что Кирилл Буданов пережил много покушений, которые на него пытались совершить. Он отметил, что таких случаев произошло около 10.

Юсов отметил, что российская пропаганда всячески пыталась продвигать факт гибели или ранения Буданова в своих медиа. Он подчеркнул, что в результате этих покушений не было ни одного погибшего.

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Юсов высказался о покушениях на Буданова

Андрей Юсов отметил, что россияне неоднократно пытались убить Кирилла Буданова. Так, глава ГУР пережил все из этих покушений, одним из которых был авиационно-ракетный удар.

В общей сложности, суммарно больше десяти. Это с 2014 года,

– подчеркнул Юсов.

Он подчеркнул, что, несмотря на эти многочисленные покушения ГУР МО "ни на один час, на одну минуту" не прекращало своей деятельности. Он также отметил, что все работали и в месте постоянной дислокации ведомства.

"Это же касается командира и всей команды. Очень забавными были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то", – сказал представитель ГУР.

Он также посмеялся над тем, что россияне тратят свои усилия на то, чтобы распространять откровенную ложь против Буданова. Юсов призвал их "продолжать в том же духе"

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