Это искусственно созданная ошибка, – Буданов заявил, что пришло время для развала России
Источник:ABC News
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сделал заявление о распаде России. Глава украинской разведки убежден, что время для распада страны-террориста – пришло.
Буданов заявил о грядущих "сейсмических изменениях" в России. По его мнению, эти изменения сыграют решающую роль в завершении войны в пользу Украины.
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Буданов заявил о "сейсмических изменениях" в России
Глава ГУР МО назвал Россию искусственно созданной ошибкой и добавил, что пора, чтобы страна-террорист развалилась.
Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и сейчас настал момент, чтобы эта страна развалилась,
– добавил Буданов.
Кроме того, по словам главы ГУР МО, Украина обязательно вернет себе Крым, оккупированный Россией в 2014 году.
Какие оценки и прогнозы Буданов дает по поводу войны в Украине
- В феврале 2023 Кирилл Буданов дал большое интервью СМИ, в котором рассказал о ситуации на фронте. Глава ГУР МО провел аналогию с футбольным матчем, сказав, что счет между Украиной и Россией 1:1, а на табло 70 минута игры.
- По словам Буданова, у Украины сейчас есть только одно условие победы. Речь идет о выходе на административные границы 1991 года. Остальными вопросами наше государство будет заниматься позже.
- Буданов, анонсировавший наступление Украины весной 2023 года, заверил, что в его прогнозах по окончании войны ничего не изменилось. Он подтвердил, что с "середины и до конца весны будут решающие бои".
- Руководитель разведки считает, что война завершится победой Украины в 2023 году. По его словам, хороших новостей следует ждать во второй половине 2023 года или ближе к его концу.
- Он заявил, что Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины под давлением украинской армии, внутрироссийских политических процессов и под давлением дипломатии.