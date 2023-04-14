Это искусственно созданная ошибка, – Буданов заявил, что пришло время для развала России

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сделал заявление о распаде России. Глава украинской разведки убежден, что время для распада страны-террориста – пришло.

Буданов заявил о грядущих "сейсмических изменениях" в России. По его мнению, эти изменения сыграют решающую роль в завершении войны в пользу Украины.

Смотрите также Поражение близится: почему россияне усиленно готовят Крым к обороне и зачем минируют пляжи

Буданов заявил о "сейсмических изменениях" в России

Глава ГУР МО назвал Россию искусственно созданной ошибкой и добавил, что пора, чтобы страна-террорист развалилась.

Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и сейчас настал момент, чтобы эта страна развалилась,

– добавил Буданов.

Кроме того, по словам главы ГУР МО, Украина обязательно вернет себе Крым, оккупированный Россией в 2014 году.

Какие оценки и прогнозы Буданов дает по поводу войны в Украине