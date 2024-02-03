Военные – главные политики: Буданов дипломатично высказал мнение о Трампе

Кирилл Буданов довольно сдержанно высказался относительно того, считает ли Дональда Трампа сторонником России. Дело в том, что военные сейчас также формируют политику стран.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что руководитель ГУР правильно делает взвешенные заявления.

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Что означает заявление Буданова о Трампе

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" считает, что заявление Буданова является абсолютно правильным. Он, кроме того, что возглавляет Главное управление разведки, является еще и политиком – хочет он этого или нет.

Военные сегодня формируют политику стран, в частности,

– сказал Клочок.

По его словам, Буданов, осознавая все опасности, все же делает дипломатические заявления в отношении Трампа. А также говорит о двухпартийной поддержке Украины, о чем говорят и в Белом доме. Если бы он гипотетически, например, назвал Трампа самодуром, то можно только представить реакцию разных стран.

Почему важны дипломатические заявления

Клочок отметил, что сейчас надо учитывать то, что еще не факт, что Трамп стал кандидатом в президенты. К тому же у него может не получится заблокировать рассмотрение миграционной реформы в Сенате, а затем в Конгрессе.

Ведь, заметил он, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл выступает категорически "за" проведение миграционной реформы, хотя Дональд Трамп говорит "нет".

Поэтому Буданов правильно делает взвешенные заявления,

– уверен политический эксперт.

По мнению Клочка, так должен действовать каждый политик, независимо от того, находится он на государственной службе или нет.

Он добавил, что в свое время нам было неприятно заявление главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что Орбан не пророссийский, а провенгерский политик. Но с точки зрения дипломатии – это был очень хороший пас политикам, которые разговаривали с Орбаном за закрытыми дверями.

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