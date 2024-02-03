Про це 24 Каналу сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що керівник ГУР правильно робить зважені заяви.

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Що означає заява Буданова про Трампа

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" вважає, що заява Буданова є абсолютно правильною. Він, окрім того, що очолює Головне управління розвідки, є ще й політиком – хоче він цього чи ні.

Військові на сьогодні формують політику країн, зокрема,

– сказав Клочок.

За його словами, Буданов, усвідомлюючи всі небезпеки, все ж робить дипломатичні заяви щодо Трампа. А також згадує про двопартійну підтримку України, про що говорять і в Білому домі. Якби ж він гіпотетично, наприклад, назвав Трампа самодуром, то можна лише уявити реакцію різних країн.

Чому важливі дипломатичні заяви

Клочок зазначив, що наразі треба зважати на те, що ще необов'язково Трамп став кандидатом у президенти. До того ж йому може не вдатися заблокувати розгляд міграційної реформи у Сенаті, а потім у Конгресі.

Адже, зауважив він, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл виступає категорично "за" проведення міграційної реформи, хоч Дональд Трамп каже "ні".

Тому Буданов правильно робить зважені заяви,

– певен політичний експерт.

На думку Клочка, так має діяти кожен політик, незалежно від того, перебуває він на державній службі чи ні.

Він додав, що свого часу нам була неприємна заява глави МЗС Дмитра Кулеби про те, що Орбан не проросійський, а проугорський політик. Але з погляду дипломатії – це був дуже хороший пас політикам, які розмовляли з Орбаном за зачиненими дверима.

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