Может ли Россия атаковать в Новогоднюю ночь и как: что говорят в ВСУ
Россия в новогоднюю ночь может прибегнуть к любым видам атак. Это могут быть точечные удары, комбинированные атаки. Впрочем, паниковать не нужно.
Об этом заявила начальница пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире марафона, информирует 24 Канал.
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По ее словам, враг пытается вызвать панику населения, прибегая к атакам на города Украины.
"Не впадайте в панику, ведь паника – это тоже оружие врага, поэтому они и наносят мощные удары по жилым домам, чтобы погрузить людей в это состояние", – отметила Гуменюк.
Она подчеркнула, что нужно понимать, что враг в новогоднюю ночь никуда не исчезнет.
"Враг может применить любые виды атак, в том числе смешанных, точечных. И помнить, что тревожный чемоданчик для укрытия должен быть наготове", – добавила Гуменюк.
Угроза новых атак: что известно
- Ранее и ISW заявили, что Россия продолжит масштабный удар и по Украине. В частности, враги, вероятно, нанесут усиленные удары в ближайшие дни, на новогодние праздники.
- Собственно, именно так, как они поступали в прошлом году, пытаясь подорвать украинское моральное состояние.
- В воздушных силах отметили, что о вероятности атак аналитики говорили неоднократно, данные не всегда подтверждаются. В то же время командование действительно имеет информацию от разведчиков о накоплении ракет врагом