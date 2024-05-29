Будет ли Эстония возвращать военнообязанных мужчин в Украину

Ранее несколько стран заявили о готовности возвращать украинских мужчин из-за границы. В Эстонии тоже объяснили свою позицию.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкну ранее говорил, что Эстония может помочь вернуть военнообязанных украинцев, которые находятся на эстонской территории. У эксклюзивном тексте 24 Канала он объяснил, ведутся ли сейчас переговоры по этому поводу.

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Вопрос в том, что нужно Украине

По словам главы МИД Эстонии сейчас это зависит от Украины из-за нового закона. Цахкну отметил, что в Европе ждут, чтобы понять, что нужно Украине.

Поэтому пока нет смысла отдельно обсуждать, что мы можем сделать. Главный вопрос – что нужно Украине,

– подчеркнул он.

Глава МИД Эстонии также объяснил, как будут действовать, если Украина обратится с соответствующей просьбой. Он считает, что это должен быть прежде всего общеевропейский подход.

Прежде всего, думаю, что вопрос заключается в том, что эти люди, которые приехали в Европу, есть ли они на воинском учете в Украине или нет? А потому, давайте посмотрим, что будет происходить дальше,

– предложил чиновник.

Польша может помочь вернуть военнообязанных