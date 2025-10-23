Конфликтов станет больше, – генерал Райан дал тревожный прогноз на следующие 10 лет
- Генерал-майор в отставке Мик Райан прогнозирует увеличение количества конфликтов в мире в ближайшие десятилетия, считая, что это может быть еще один "кровавый век".
- Он отмечает, что Украина подала пример соблюдения демократических ценностей и гуманизма, ведя боевые действия по правилам, в отличие от действий России.
Россия и Китай считают, что сейчас пришло время изменить международную систему. Они готовы сделать это силой. Поэтому в следующие десятилетия широкомасштабных войн в мире станет еще больше.
Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан. По его словам, это может быть еще один "кровавый век".
"Думаю, что, вероятнее всего, следующие десятилетия конфликтов станет больше. К сожалению, это будет, как сказал один писатель, еще один "кровавый век". Как в прошлом веке, в этом мы сможем стать свидетелями нескольких широкомасштабных войн", – считает он.
В частности, стоит вопрос, хочет ли Си Цзиньпин напасть на Тайвань в 2026 году. Его волнует его наследие, частью которого является присоединение острова к КНР. Хотя Тайвань никогда не был частью современного Китая.
В чем Украина подала пример?
Мик Райан отметил, что Украина показала пример, как оставаться на стороне демократии и гуманизма. ВСУ воюют по правилам. Россия совершала варварские действия против военнопленных и людей на оккупированных территориях.
Мы не видели этого со стороны украинских солдат или украинского народа. Вы видели, как они шли на все, рисковали, чтобы поступить правильно, соблюдая законы вооруженного конфликта. Учитывая экзистенциальную природу этой борьбы, это очень достойная восхищения черта ВСУ,
– подчеркнул генерал-майор.
Когда закончится война в Украине?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство "приблизилось к возможному окончанию войны". По его словам, это не означает, что она точно завершится. Однако Дональд Трамп достиг значительных успехов на Ближнем Востоке, поэтому приложит усилия, чтобы закончить войну России против Украины.
Лидер США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным и признал, что его "хорошие разговоры" с российским диктатором "ни к чему не приводят". В то же время он верит в якобы желание так называемого главы Кремля завершить войну в Украине.
Дипломат, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, верит ли в завершение войны в ближайшее время. По его мнению, уменьшение интенсивности боевых действий станет фактором изменений к лучшему в ситуации с войной.