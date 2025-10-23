Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан. По его словам, это может быть еще один "кровавый век".

"Думаю, что, вероятнее всего, следующие десятилетия конфликтов станет больше. К сожалению, это будет, как сказал один писатель, еще один "кровавый век". Как в прошлом веке, в этом мы сможем стать свидетелями нескольких широкомасштабных войн", – считает он.

В частности, стоит вопрос, хочет ли Си Цзиньпин напасть на Тайвань в 2026 году. Его волнует его наследие, частью которого является присоединение острова к КНР. Хотя Тайвань никогда не был частью современного Китая.

В чем Украина подала пример?

Мик Райан отметил, что Украина показала пример, как оставаться на стороне демократии и гуманизма. ВСУ воюют по правилам. Россия совершала варварские действия против военнопленных и людей на оккупированных территориях.

Мы не видели этого со стороны украинских солдат или украинского народа. Вы видели, как они шли на все, рисковали, чтобы поступить правильно, соблюдая законы вооруженного конфликта. Учитывая экзистенциальную природу этой борьбы, это очень достойная восхищения черта ВСУ,

– подчеркнул генерал-майор.

Когда закончится война в Украине?