Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив генерал-майор збройних сил Австралії у відставці Мік Раян. За його словами, це може бути ще одне "криваве століття".

"Думаю, що, найімовірніше, наступні десятиліття конфліктів стане більше. На жаль, це буде, як сказав один письменник, ще одне "криваве століття". Як у минулому столітті, у цьому ми зможемо стати свідками кількох широкомасштабних війн", – вважає він.

Зокрема, стоїть питання, чи хоче Сі Цзіньпін напасти на Тайвань у 2026 році. Його хвилює його спадщина, частиною якої є приєднання острова до КНР. Хоча Тайвань ніколи не був частиною сучасного Китаю.

У чому Україна показала приклад?

Мік Раян зазначив, що Україна показала приклад, як залишатись на боці демократії та гуманізму. ЗСУ воюють за правилами. Росія вчиняла варварські дії проти військовополонених і людей на окупованих територіях.

Ми не бачили цього з боку українських солдатів чи українського народу. Ви бачили, як вони йшли на все, ризикували, щоб вчинити правильно, дотримуючись законів збройного конфлікту. Враховуючи екзистенційну природу цієї боротьби, це дуже гідна та гідна захоплення риса ЗСУ,

– підкреслив генерал-майор.

Коли закінчиться війна в Україні?