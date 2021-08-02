Будут еще, – Арестович о кадровых перестановках в ВСУ
Источник:"Дом"
Алексей Арестович заявил, что кадровые изменения в Вооруженных силах будут продолжаться. Он аргументировал это тем, что военная угроза никуда не делась и на нее надо отвечать.
Спикер украинской делегации в ТКГ заявил, что подбирают людей, которые могут выполнить эти задачи. Об этом Алексей Арестович сказал во время интервью.
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Кадровые изменения в ВСУ будут продолжаться
Алексей Арестович рассказал, что это не последние кадровые перестановки в ВСУ.
Я думаю, не последние. Будут еще. Потому что военная угроза Украине никуда не делась, и на нее надо отвечать,
– заявил Арестович.
Более того, он добавил, что подбирают людей, "которые способны выполнить эти задачи, подготовить силовую машину Украины к достойному ответу".
Спикер украинской делегации в ТКГ также прокомментировал предыдущие изменения в ВСУ и объяснил, с чем это связано.
Президент, когда пришел на пост верховного главнокомандующего, поставил руководителям соответствующих ведомств задачу – дорожные карты, план реформ, пункты и положения, которые они должны были реализовать,
– заявил Арестович.
Через два года состоялась оценка должностных лиц, их деятельности на постах.
"Вынесены персональные кадровые решения, и подобраны люди, которые следующий этап задач могут осуществить более эффективно", – считает Алексей Арестович.
Изменения в ВСУ: кратко
- 27 июля президент уволил от должности главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.
- Впоследствии его назначили первым заместителем секретаря СНБО.
- В этот же день Владимир Зеленский назначил новым главой ВСУ Валерия Залужного.
- Кстати, 30 июля Татьяну Остащенко назначили на должность командующего Медицинских сил ВСУ. Впервые в истории Вооруженных сил Украины эту должность будет занимать женщина.