Россия готовится к совсем другому: могут ли Зеленский и Путин встретиться на G20

Индонезийская сторона недавно заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут встретиться на саммите G20 на Бали. В то же время в Офисе Президента такие планы отрицали.

Для организации переговоров между Зеленским и Путиным требуются предпосылки. Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Индонезийский "фальстарт"

Эксперт отметил, что если информация о том, что Зеленский и Путин будут якобы участвовать в саммите стран G20, является несовершенным фактом.

В Индонезии могли говорить об этом с представителями Путина и Зеленского – что-то им пообещали. Я далек от мнения о том, будут ли Зеленский и Путин вообще на этом саммите. Сомнительно, что через месяц что-то изменится и встретятся лидеры двух воюющих стран.

– объяснил обозреватель.

По его словам, на сегодняшний день нет предпосылок для такой встречи.

"Я не вижу предпосылок. Украина остается устойчиво на позициях в отстаивании своего суверенитета в пределах 1991-го года, а Россия до сих пор утверждает, что аннексия, которую она провела – типа законная и какие-то там "референдумы" тоже были законными. Это же чушь полная", – добавил политолог.

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Что нужно для встречи

Аналитик считает, что для того, чтобы встретились Зеленский и Путин, должны быть, прежде всего, результаты на фронте.

То есть, это полная победа одной или другой стороны. Сегодня мы пока не видим смены диспозиций. Есть успешные контрнаступления ВСУ на Юге и Востоке, в Херсонской области ситуация под полным нашим контролем. Но Россия готовится к другим действиям. Она не готовится к возможной встрече Путина с Зеленским, а наращивает боеспособность.

– подчеркнул Клочок.

По его мнению, пока Россия готовится к новому наступлению, речи о переговорах не будет.

"Я пока не вижу перспектив, что и Зеленский, и Путин поедут на саммит. Тем более, что Никифоров сказал, что вопрос пока не решили. На таком уровне чиновники покидают "щель", чтобы принять правильное решение. По крайней мере, чтобы держать интригу "Это чисто тактический политический ход. Но пока предпосылок для такого визита Зеленского я не вижу", – отметил обозреватель.

В то же время он отметил, что Президент Украины в условиях войны ни разу не выезжал за пределы Украины.

"Я сомневаюсь, что он физически поедет на саммит G20, а о прекращении войны до 15 ноября речь вообще не идет. Включение онлайн может быть, как сегодня для G7. Он включается почти на каждом большом мероприятии, даже на последней Генассамблее ООН. То, что Зеленский включится на саммите G20, а там будет физически Путин - это ничего не изменит", – убежден эксперт.

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Место России в мире

Аналитик рассказал, что последние заседания ООН показали, что россиян на международных встречах не очень-то хотят видеть.

Вспомним последний саммит ШОС в Самарканде: Путин хочет получить новую порцию позора? Я далек от мысли о том, что он очень самолюбив. Поэтому есть сомнения, что он туда поедет. У него нет друзей, у него кончается оружие, у него кончается все. С чем он поедет? Как кто? Как проситель чего-нибудь? Он уже к кому мог – обратился,

– объяснил Клочок.

По его словам, саммит в Индонезии мог засвидетельствовать Путину, что он может получить еще что-то, но он продолжает изолироваться от мира.

"Большая двадцатка" для него понемногу закрывается. И то, что он не поедет – поставит окончательную жирную точку в международном смысле. Его абсолютно никто не будет воспринимать. G20 – это не о Путине абсолютно. Он остается темой номер один в мире, поскольку он как агрессор и террорист, но будут ли хотеть его там видеть - вопрос", – резюмировал обозреватель.

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