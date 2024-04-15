Российские ракеты над странами НАТО: в ЕС объяснили, будут ли защищать собственное небо
В Еврокомиссии заявили, что вопрос защиты неба непосредственно касается правительств государств-членов евроблока.
Каждая из стран Евросоюза должна сама решать, будет ли сбивать российские ракеты. Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Питер Стано, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Страны контролируют собственное воздушное пространство
Это хороший вопрос для государств-членов. Европейский Союз не занимается вопросами воздушного пространства. Государства-члены контролируют свое собственное воздушное пространство для такого типа операций. Поэтому мы не можем это комментировать,
– сказал Питер Стано.
Представитель Еврокомиссии также заявил, что Евросоюз предоставляет Украине все, что надо для защиты от российской агрессии.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что считает реальным сценарий, при котором американские системы ПВО в Польше смогут защищать небо над Западом Украины. По его словам, это защитило бы страны НАТО от "прилетов" на их территории ракет или российских дронов.
Системы Patriot для Украины: последние новости
- В вечернем обращении 13 апреля президент сообщил, что Германия передаст Украине дополнительный Patriot и ракеты к имеющимся системам. Правительство Германии заявило, что немедленно передаст еще один ЗРК для отражения российских обстрелов.
- В то же время ранее Владимир Зеленский рассказал, чтобы закрыть Украину полностью, желательно иметь 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в каждой.
- Министр иностранных дел Украины заявил, что сейчас в мире есть 100 доступных систем Patriot. Например, более одной батареи может стоять на охране порта или аэродрома в соседних странах. Дмитрий Кулеба выразил надежду, что в ближайшее время нам удастся получить хотя бы 7 дополнительных батарей для ЗРК.
- Европарламент отказался принимать решение по финансированию Совета ЕС. Там заявили, что это будет продолжаться, пока Украине не дадут системы Patriot. Речь идет именно о 7 батареях, о необходимости в которых и говорил Дмитрий Кулеба.