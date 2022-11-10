Историю распространяли сами россияне, – Хлань предположил, будут ли уличные бои в Херсоне
10 ноября ВСУ освободили Снигиревку Николаевской области. Битва за город длилась 2 суток, но мощных уличных боев там не происходило. Так что, вероятно, в Херсоне история повторится.
Так, если представить, что российские захватчики действительно готовятся к уличным боям в Херсоне, то есть логика в заминировании территорий в городе. Однако для этого нужно большое количество подготовленных слаженных групп. Такое мнение 24 каналу озвучил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.
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В Херсоне вряд ли будут уличные бои
А их по состоянию на сегодняшний день в Херсоне нет. Кроме того, там вообще не наблюдается большое количество российских военных. По словам местных, создается впечатление, что в городе вообще "серая зона" – партизаны снимают российские флаги, а оккупантов никто не видит.
Кстати, историю с уличными боями распространяли сами россияне, когда создавали панику для того, чтобы как можно больше людей уехало из Херсона.
– заметил Хлань.
По его словам, даже если представить, что захватчики где-то в Херсоне остались, то как они будут отходить во время наступления ВСУ, ведь город расположен в стороне от переправ, которыми пользуется враг. Однако, по мнению Хланя, уличных сражений в городе не будет.
"Будут ли провокации? Конечно будут, но я не вижу логики в прогнозировании уличных боев", – подытожил депутат Херсонского областного совета.
Хлань спрогнозировал, будут ли уличные бои в Херсоне: смотрите видео
Какая ситуация в Херсонской области: актуальная информация
- Наши защитники вытесняют российских оккупантов в Херсонской области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что общая площадь отвоеванной территории достигает 1 381 квадратных километров. Кроме того, Украина возобновила контроль над 41 населенным пунктом области.
- 9 ноября командующий оккупационными войсками России в Украине Сергей Суровикин объявил о вынужденном выходе захватчиков из Херсона. Россияне планируют организовать оборону на левом берегу Днепра.
- Александр Коваленко отметил, что процесс ухода россиян из города начался несколько недель назад. Сначала они вывели своих военных врачей, артиллерию, а затем сворачивали системы связи. А уничтожение мостов свидетельствовало о том, что оккупанты полностью отказываются от какой-либо масштабной обороны.
- После освобождения Херсона Украина получит возможность передислоцировать свои войска на другие направления. По мнению международного обозревателя Ивана Яковины, продолжения украинского контрнаступления следует ожидать либо в Луганской области, либо в Запорожье.