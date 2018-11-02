"Бумбокс" заинтриговал работой над новым альбомом "Тайный код": фото

Украинская группа "Бумбокс" готовит новый альбом "Тайный код". Запись пластинки происходит на знаменитой французской студии "La Fabrique" в Сен Реми де Прованс под руководством саундпродюсера Hervé Le Guil.

Hervé Le Guil – владелец студии "La Fabrique", саундпродюсер, коллекционер и знаток музыки, получил мировую известность работая с Foals, Morrissey, Nick Cave, Radiohead, Rammstein.

Бумбокс работают в "La Fabrique" над несколькими песнями, которые пока не имеют официальных названий. Известно только, что в одной из песен, музыканты с разрешения Саши Кольцовой, вокалистки и автора текстов группы Крошка, используют фрагмент песни "Ангела как я".

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Я никогда не записывался в студиях, которые накапливают материал с учетом накопления холлов. То есть здесь на каждом шагу стоят микрофоны - в комнатах, на лестницах, везде. Когда ты играешь, они записывают все, даже самые маленькие отголоски звука. И весь этот шум идет в записи. Это очень необычно, но как звучит запись!

- говорит лидер группы Андрей Хлывнюк.



Андрей Хлывнюк на студии "La Fabrique"

Сейчас музыканты работают над двумя песнями и до отъезда планируют закончить третью.

"Но в альбоме не может быть трех песен или четырех песен. Так что думаю, мы еще вернемся в "La Fabrique", - добавил Хлывнюк.

"Бумбокс" работает над новым альбомом "Тайный код"

Группа проводит ежедневные live-включения, посмотреть которые можно ежедневно в 17.00 по ссылке. Архив записей доступен и на Concert.ua, и на официальной странице группы "Бумбокс".

Ранее "Бумбокс" вместе с The Gitas, лос-анджелесской группой с украинскими корнями, выпустили сингл "Держи меня", который войдет в альбом "Тайный код" и который можно считать "прологом" нового альбома.

Фото: Валентин Матиюк