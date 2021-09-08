Это случилось вечером накануне. Однако конфликт завершили до того, как приехала полиция.

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Держала за волосы и била

Обнародованное видео длится примерно 4 минуты. В начале видно как девушка в красном била потерпевшую коленом в голову и держала за волосы. Затем она силой заставляла девушку в зеленом лечь на скамейку и била головой об нее.

При этом злоумышленница много раз кричит "я тебе говорила". Затем она попыталась попросить потерпевшую, чтобы та хоть раз ее ударила по лицу. Однако та проигнорировала и продолжила получать различные удары.

Рядом с ними стояли 2 парня, которые сначала просто наблюдали, а потом начали вяло пытаться остановить избиение. Однако это было безрезультатно. Полицию туда вызвал автор этой записи. В видео присутствует насилие, поэтому не рекомендуем просматривать уязвимым и несовершеннолетним.

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Заявление решили не писать

Инцидент прокомментировали в патрульной полиции Днепропетровщины. Там отметили, что правоохранители действительно выезжали на этот вызов.

Однако участники драки сказали, что после конфликта разошлись по домам и не имеют претензий друг к другу. Поэтому заявление в полицию никто не писал. Комментарий полиции обнародовали в телеграме "Днепр оперативный".

Причину драки назвали лишь впоследствии. "Информатор" сообщает, что девушки таким образом делили парня.

Похожее событие в городе

19 июля в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра несовершеннолетние девушки устроили жестокую драку. Они держали друг друга за волосы и ругались.

Затем одна из девушек встала и ударила другую ногой в спину. Этот конфликт якобы возник из-за того, что они не поделили парня.