Были 3 ракетных удара по территории Дрогобыча: пожары еще тушат
Источник:Максим Козицький
Российские захватчики под утро 21 сентября нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате ракеты попали по городу Дрогобыч во Львовской области.
В городе известно о трех прилетах, в результате чего загорелся пожар. В настоящее время оперативные службы тушат огонь на месте попаданий.
Смотрите также Массированная ракетная атака Украины, попадание в разных городах: хронология 575 дня войны
Что известно о последствиях попадания в Дрогобыче
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета были по промышленному объекту в городе.
Загоревшийся цех, разрушенное трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 квадратных метров,
– сказал он.
Далее Козицкий рассказал, что еще один ракетный удар был по частному двухэтажному составу. По его словам, есть возгорание на площади в 20 квадратных метров.
В заключение он отметил, что все пожары на двух объектах еще тушат. Никакой информации о пострадавших во Львовской ОВО – не поступало.
Ракетная атака по Украине 21 сентября: как все происходило
- Воздушная тревога раздалась в Украине примерно в 4 утра, сигнализируя об опасности. Тогда россияне запустили свои крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков, передислоцированных оккупантами с аэродрома в Оленье.
- Во время ракетной атаки взрыв прогремел во Львовской области. Глава ОВА Максим Козицкий отметил, что это произошло в Дрогобычском районе, туда уже выехали все соответствующие службы, а информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
- Около 7:50 во Львовской области прозвучала повторная воздушная тревога. Тогда также предупреждали о ракетной опасности для региона и призвали людей уходить в укрытие.
- Во время тревоги взрывы также раздавались и в Ровно. Тогда в результате атаки у части города отсутствовал свет и вода.
- Кроме того, взрывы также слышали и в Хмельницком. По предварительной информации там работали наши Силы противовоздушной обороны, о пострадавших в ОВА – не сообщали.