Были пуски 26 ракет разных типов по Украине: сколько удалось уничтожить
Источник:Воздушные силы ВСУ
Российские захватчики ночью 15 февраля нанесли массированный удар по Украине. Во время атаки оккупанты применили 26 средств воздушного нападения.
В то же время по вражеским средствам поражения, которые оккупанты запустили во время атаки, отработала наша противовоздушная оборона. В частности, удалось уничтожить 13 ракет различных типов.
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Что удалось сбить нашим защитникам
Представители Воздушных сил рассказали, что ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования – "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М" или северокорейскими – KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59.
Всего зафиксированы пуски 26 ракет различных типов:
- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс, Россия);
- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская область, Россия);
- 2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск, Россия);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (временно оккупированная Запорожская область; Курская область, Россия);
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская область, Россия).
Силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет различных типов,
– отметили в Воздушных силах.
В частности, нашим защитникам удалось уничтожить:
- 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
- 2 крылатые ракеты "Калибр";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Воздушные силы уничтожили 13 вражеских целей / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Какой была очередная массированная атака России на Украину
- Российская армия 15 февраля около 4:20 запустила ракеты из своих стратегических бомбардировщиков Ту-95 по Украине. Из-за этого воздушная тревога раздавалась по всем областям нашего государства.
- Позже взрывы прогремели в Киеве и области. Тогда сообщали о работе ПВО по вражеским целям.
- Грохот также был в Запорожье и Днепре. До этого Воздушные силы предупреждали о движении вражеских ракет на эти города.
- Несколько раз взрывы раздавались и во Львове. По предварительным данным, оккупанты могли запустить на город по меньшей мере 4 ракеты.
- В то же время в Киевской городской военной администрации рассказали, что все вражеские ракеты, которые летели на Киев, удалось уничтожить. Для воздушного нападения враг запустил ракеты различных типов, которые пытались атаковать с нескольких направлений.