Были пуски 26 ракет разных типов по Украине: сколько удалось уничтожить

Российские захватчики ночью 15 февраля нанесли массированный удар по Украине. Во время атаки оккупанты применили 26 средств воздушного нападения.

В то же время по вражеским средствам поражения, которые оккупанты запустили во время атаки, отработала наша противовоздушная оборона. В частности, удалось уничтожить 13 ракет различных типов.

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Что удалось сбить нашим защитникам

Представители Воздушных сил рассказали, что ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования – "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М" или северокорейскими – KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Всего зафиксированы пуски 26 ракет различных типов:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс, Россия);

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская область, Россия);

2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск, Россия);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (временно оккупированная Запорожская область; Курская область, Россия);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская область, Россия).

Силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет различных типов,

– отметили в Воздушных силах.

В частности, нашим защитникам удалось уничтожить:

8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

2 крылатые ракеты "Калибр";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.



Воздушные силы уничтожили 13 вражеских целей / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Какой была очередная массированная атака России на Украину