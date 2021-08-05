Было письмо, – Сытник рассказал, как НАБУ узнало о пребывании Чауса в Феофании

Артем Сытник рассказал, что Национальное антикоррупционное бюро узнало о нахождении экс-судьи Николая Чауса из письма СБУ. Всего Служба безопасности прислала в Бюро три письма.

Директор НАБУ заявил, что письмо о пребывании Николая Чауса они получили 3 августа. Его прислали на почту.

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НАБУ узнало о пребывании Чауса из письма СБУ

НАБУ вручило подозрение Николаю Чаусу 3 августа в больнице Феофания. Артем Сытник рассказал, что информацию о пребывании Чауса им предоставили в СБУ, отправив письма.

Первое письмо в НАБУ бросили в ящики для корреспонденции в пятницу, 30 июля. Однако достали его только в понедельник, 2 августа. Там говорилось о том, что "господин Чаус потерпевший в их производстве и в отношении него применяются меры обеспечения безопасности – 24 канал)".

"Мы изучили это письмо и, соответственно, статус потерпевшего по любому делу в любом правоохранительном органе никоим образом не отменяет наличие заочного ареста и международного розыска. И потому, честно говоря, странное такое было письмо. На что оно должно было повлиять, по мнению следователя, мне не понятно, как и детективам, которые расследуют дело", – рассказал Артем Сытник.

Уже 3 августа следственное управление СБУ направило НАБУ еще 2 аналогичных письма. Однако там уже была новая информация.

Снова было сказано, что он пострадавший и снова было сказано, что меры безопасности применяются в отношении этого лица, и что он находится в Феофании. Поэтому, мы выехали туда,

– рассказал директор НАБУ.

Он добавил, что:

именно в Феофании детективы составили протокол;

врачи Николая Чауса выписали потому, что его состояние позволяло находиться в местах задержания или содержания под стражей и проводить процессуальные, следственные действия.

Дело в отношении экс-судьи Николая Чауса