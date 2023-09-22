Было попадание по гражданской инфраструктуре в Кременчуге: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты атаковали Кременчуг. К сожалению, есть погибшие и раненные.

Вечером 22 сентября враг нанес ракетный удар по Кременчугу. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

Туда летела ракета: в Кременчуге слышали звуки взрыва

Ракета была не одна

Силам противовоздушной обороны удалось сбить одну ракету. По предварительной информации, погибшие и раненые.

На месте работают все соответствующие службы.

Ранее сообщалось о том, что в направлении города летит ракета, хотя затем был объявлен отбой воздушной тревоги.

Вероятно, ракету выпустили из комплекса "Искандер-К".

Детали будут известны впоследствии.

Удары по территории Украины: последние новости