Было попадание по гражданской инфраструктуре в Кременчуге: есть погибшие и раненые
22 сентября 2023, 18:32Читати новину українською
Источник:Полтавская ОВА
Российские оккупанты атаковали Кременчуг. К сожалению, есть погибшие и раненные.
Вечером 22 сентября враг нанес ракетный удар по Кременчугу. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру.
Туда летела ракета: в Кременчуге слышали звуки взрыва
Ракета была не одна
Силам противовоздушной обороны удалось сбить одну ракету. По предварительной информации, погибшие и раненые.
На месте работают все соответствующие службы.
Ранее сообщалось о том, что в направлении города летит ракета, хотя затем был объявлен отбой воздушной тревоги.
Вероятно, ракету выпустили из комплекса "Искандер-К".
Детали будут известны впоследствии.
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