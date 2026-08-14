Бывший министр обороны Польши возмущен намерением передать Украине ракеты Patriot

Намерения польского правительства передать дополнительные ракеты для системы противовоздушной обороны Украины вызвали острую дискуссию. Так, бывший глава министерства обороны Мариуш Блащак категорически выступил против таких действий, подчеркнув необходимость защиты собственного воздушного пространства.

Об этом он написал в X.

Что заявил Мариуш Блащак?

Политик резко отреагировал на заявление заместителя министра обороны Магдалены Собковяк-Чарнецкой о том, что в ближайшие дни может быть принято соответствующее решение.

Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были приобретены для того, чтобы защищать польское воздушное пространство, польские города и польские семьи. А не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздавало их, ставя под угрозу нашу безопасность,

– написал Блащак.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск анонсировал рассмотрение возможности дополнительной помощи после инцидента с пролетом воздушной цели.

В то же время в июле Министерство обороны Польши официально подтвердило, что несколькими месяцами ранее Украина уже получила 5 ракет PAC-3 для систем Patriot.

В польском оборонном ведомстве склоняются к передаче вооружения, поскольку считают за лучшее сбивать российские ракеты над территорией Украины.