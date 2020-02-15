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      Цены на газ летом будут рекордно низкими: обещание министра Оржеля

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      Цены на газ в Украине летом 2020 года будут рекордно низкими, пообещал министр Оржель / Пресс-служба Кабмина

      Рекордно низкие цены на газ в Украине летом 2020 года пообещал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Меньшими цены на газ будут и в феврале и марте.

      "Надо контролировать монополиста, поэтому должен быть четкий контроль – регулируемый тариф. Рынку мы обеспечим развитие. И цена на газ: я даже заверю в том, что и февраль, и март, и лето – это будут рекордно меньшие цены. Ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", – заявил Оржель в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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      По словам министра, уменьшение цены на газ дало возможность пересмотреть тарифы на распределение газа, которые очень долго не пересматривались.

      "Для того, чтобы украинцы получали газ непосредственно в домах, должна работать инфраструктура. Это необходимые расходы. Поэтому и разделены платежи", – добавил Оржель.

      Отметим, что с третьего квартала 2019 года цена газа на украинском рынке упала до отметки 186 долларов за тысячу кубометров. Этот показатель наименьший для последних 10 лет.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Алексей Оржель Министерство энергетики и защиты окружающей среды Цены Коммунальные услуги Тарифы на газ Газ Рынок газа
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