Путин может оказаться у польской границы скоро, - Шумер о последствиях неоказания помощи

Для Украины и наших Сил обороны чрезвычайно важен вопрос оказания помощи. Так, лидер большинства в Сенате США Чак Шумер рассказал, какие последствия могут быть, если нашему государству не окажут помощь.

Накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России на территорию Украины Шумер прибыл во Львов. Демократ отметил, что в случае непредоставления Украине помощи, российский диктатор может скоро оказаться у польской границы, пишет 24 Канал.

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Что рассказал Чак Шумер

Мы должны были быть здесь. Выбора не было. Это обязанность, потому что на карту поставлено очень много. Здесь, в Украине... Очевидно, что на кону свобода Украины. И это так важно. Не только для украинского народа, но и для всего мира,

– заявил представитель демократов.

По его словам, Украина нуждается в поддержке, однако американская делегация в Украине еще потому, что Соединенные Штаты сейчас находятся на поворотном этапе и точке перелома.

Он отметил, что если мы позволим нашим врагам разрушить мир, они не остановятся. Шумер отметил, что в таком случае мы увидим "все большие, большие проблемы и конфликты в Европе, но не только в Европе".

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер отметил, что если "ми (США – 24 Канал) відвернемося від України, це матиме наслідки, які триватимуть надовго". По его словам, это будет означать, что в течение десятилетий Америка проигрывает дипломатически, политически, экономически и военно.

Он добавил, что американская делегация в Украине, чтобы "сказать украинскому народу, что мы с вами и сказать Европе, что мы не покидаем ее".

Какие последствия могут быть, если не предоставить Украине помощи

"Американские и украинские официальные лица сказали нам, что без помощи Украина проиграет войну с ужасными последствиями для Соединенных Штатов и Запада", – отметил демократ.

Он добавил, что если бы Украина имела больше оружия, то и результат был бы другим.

Если же США не предоставят Украине помощь, то она проиграет, а Россия окажется у польской границы,

– подчеркнул Чак Шумер.

Он отметил, что "почти все, кого мы видели, американцы, украинцы, военные, политики, дипломаты, говорили нам, что если они получат помощь, если Украина получит помощь, она выиграет войну."

По его словам в Украине замечательные люди и великие бойцы.

"Просто дайте нам то, что им нужно. И есть много вещей, которые им нужны, но мы очертили некоторые из них, в том числе противовоздушную оборону, которая была настолько успешной, включая высоким марсом и нападениями, в том числе дистанционным, противоминированием в долгосрочной навигации. Все, что есть в дополнении, доступно в дополнительном пакете", – отметил Шумер.

В речи Шумер призвал спикера Джонсона приехать в Украину, чтобы он собственными глазами увидел ужасы войны, которая идет в Украине.

О чем еще говорил Шумер