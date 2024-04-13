В Часов Яр россияне не зашли: в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация в Богдановке

Российские военные пытаются осуществлять активные штурмы позиций украинских защитников вблизи Часового Яра на Бахмутском направлении. Однако успехов в продвижении возле населенного пункта у оккупантов нет.

Российские военные не вошли ни на окраины Часового Яра, ни в сам город. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко – Юрий Федоренко, передает 24 Канал.

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Враг не зашел в Часов Яр

Командир отметил, что вблизи Часового Яра в Донецкой области российские военные действуют, как раньше в Бахмуте и Авдеевке. В частности, оккупанты пытаются штурмовать населенный пункт дополнительно по флангам.

По моим убеждениям, в ближайшей перспективе у противника не будет возможности оккупировать населенный пункт Часов Яр,

– сказал Федоренко.

В то же время военный отметил, что сейчас армия России применяет на Бахмутском направлении весь имеющийся ударно-штурмовой потенциал. В частности, штурмует позиции Сил обороны авиацией, а также сбрасывает значительное количество управляемых авиабомб.

Россияне также штурмуют Богдановку и Ивановское

Федоренко также уточнил, что военные России также проводят ударно-штурмовые действия в направлении населенных пунктов Богдановка и Ивановское в Донецкой области. Несмотря на это, за последние сутки, по словам командира, тактических успехов оккупанты не достигли.

"На сегодня ориентировочно 70 процентов Богдановки находится под оккупацией, 30 % – контролируется силами обороны. В Ивановском похожая ситуация. За каждый дом идут оживленные бои. Некоторые позиции являются переходными", – отметил военный.

Он также подчеркнул, что Силы обороны не просто обороняются, а дополнительно проводят мероприятия по улучшению переднего края и, когда такая возможность, есть выбивают противника с занимаемых позиций.

Федоренко напоследок рассказал, что 12 апреля российская армия начала очередной штурм, привлекая шесть единиц бронированной техники. Украинским воинам удалось уничтожить пять единиц техники России, а именно один танк и четыре БМП.