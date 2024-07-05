Что изменит отход ВСУ от микрорайона "Канал" в Часовом Яре: обзор фронта от Свитана
Украинские защитники отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яре, заняв более выгодные позиции. Такое решение было оптимальным вариантом.
Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что мы удерживали данный рубеж, пока россияне не срыли его КАБами.
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Отход ВСУ из микрорайона "Канал" в Часовом Яру
Полковник запаса отметил, что наш управляемый отход из микрорайона "Канал" сильно не влияет на архитектуру фронта.
По его словам, речь идет о так называемом канале Северский Донец – Донбасс, который в свое время поставлял воду, в частности, в Донецк. Сейчас в нем воды нет, поэтому он представляет собой серьезный противотанковый ров и является очень хорошим укрепрайоном.
Он отметил, что мы удерживали восточный край этого канала и одноименного жилого массива, пока россияне не срыли его КАБами. А потом мы отошли на западный берег канала.
То есть правильный, действенный ход,
– подчеркнул Свитан.
Он добавил, что в дальнейшем мы будем удерживать противника вдоль самого канала. С помощью артиллерии это можно делать долго.
Что "разорвет" Россию
Свитан прокомментировал подрыв партизанами железнодорожного полотна под Екатеринбургом, по которому поставлялись северокорейские боеприпасы, отметив, что партизанское движение в России будет разрастаться.
По его словам, в разных республиках есть подразделения, которые выполняют боевые задачи. И именно внутреннее сопротивление "разорвет" Россию.
Изнутри Россию довольно легко "разорвать",
– сказал полковник запаса.
Военный эксперт предполагает, что российской империи осталось "жить" максимум 10 лет.