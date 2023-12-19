Какие у Кремля планы по российской армии: Коваленко проанализировал заявления Шойгу и Путина

Военное и политическое руководство России в последние дни было очень щедро на циничные заявления. Во время так называемой "прямой линии" Владимир Путин сказал, что якобы у страна-агрессора нет проблем с личным составом и в военкоматы ежедневно приходит 1500 "добровольцев".

В то же время глава российского минобороны Сергей Шойгу поделился планами по увеличение численности армии. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, какие намерения имеют военные преступники по мобилизации в России.

Обратите внимание Путину необязательно делать объявления, – политолог сказал, как происходит мобилизация в России

"Все, что они (Путин и Шойгу – 24 Канал) говорят – ложь, кроме интересной детали по их планам", – отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Россияне возьмут паузу и перегруппируются

Россия планирует увеличить армию до 1,5 миллиона. В настоящее время российская армия насчитывает 1 миллион 150 тысяч военнослужащих. Это не только боевая часть, но и обслуживающий персонал, медицинские работники и другие профессии, имеющие отношение к военному делу, но не участвующие в боевых действиях.

К тому же, недавно Путин писал указ об увеличении российской армии на 170 тысяч человек.

Если от 1 500 000 вычесть 1 150 000, то 170 000 не получается. Так что все это говорит о том, что после так называемых президентских выборов в России произойдет процесс мобилизации. Страна-агрессор привлечет в армию как минимум 350 000 россиян. Это достаточно реалистичные цифры, если считать потери человеческого ресурса в течение 2022 – 2023 годов,

– сказал Коваленко.

Сейчас на Востоке Украины россияне несут бешеные потери, которые нужно чем-то компенсировать. Наступательные действия врага будут продолжаться до и после Нового года будут достаточно интенсивны.

После так называемых выборов россияне могут снизить свою интенсивность. Я думаю, что оккупанты даже возьмут оперативную паузу и начнется перегруппировка,

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Врагу нужно будет восстанавливать потери. Следовательно, 350 000 это то количество, которое может удовлетворить потребности российской армии до конца 2024 года для компенсации потерь.

По мнению Коваленко, военно-политическое руководство России в 2024 году начнет мобилизацию больше, чем происходила в 2022 году.

Частичная мобилизация в России