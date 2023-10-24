Каждые 100 метров очень важны: какова главная цель ВСУ на Запорожском направлении

ВСУ достигли частичного успеха к югу от Работино. Сейчас бои возле Работино, Новопрокоповки и Вербового продолжаются внутри так называемой "линии Суровикина".

Главная цель ВСУ на Запорожском направлении – разрушить "линию Суровикина" и нанести поражение оккупантам, чтобы иметь возможность перейти к наступлению. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов.

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"Поэтому каждые 100 метров очень важны. Это позволяет преодолевать линии обороны на этом огромном рубеже и способствует дальнейшему продвижению наших войск. Очень важна каждая победа наших сил обороны", – подчеркнул военный эксперт.

Вызовы для Сил обороны

Олег Жданов отметил, что на Запорожском направлении перед Силами обороны стоят определенные вызовы. Речь идет об инженерно-фортификационном оборудовании самой линии обороны россиян, наличии личного состава и техники.

Когда в окопе появляется военнослужащий с оружием, это уже становится позицией. К сожалению, сегодня у российских войск есть возможности наполнять окопы своими воинами. Позиции складываются в линию обороны. Поэтому значения наших возможностей в плане огневого поражения врага велики,

– объяснил он.

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