Новый этап войны, саммит мира и карта Буданова: к чему Украине готовиться в 2023 году

2022 год принес Украине сверхтяжелые испытания, боль потерь, но и чувство гордости за своих. В то же время 2023 год обещает стать определяющим для Украины и мира. Может ли война завершиться в следующем году, а главное – как? На поле боя или за столом переговоров?

24 канал на основе данных из открытых источников проанализировал, что может ждать украинцев в новом 2023 году и к чему нам следует быть готовыми.

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Завершение первого этапа войны

В феврале 2022 года Россия планировала покорить Украину через несколько дней карательной операцией. Фактически она повторяла схему вторжения в Афганистан в 1979 году, но получила полномасштабную войну, к которой оказалась не готова, хотя и потратила на подготовку сумасшедшие суммы и ресурсы.

Наступление на фронте в 2 400 километров обернулось для россиян ужасным фиаско. В огне великой войны сгорела большая часть российской армии – более 100 тысяч воинов и тысячи единиц техники. Из второй армии мира российская военная машина превратилась в жалкое посмешище.

Где-то так и выглядит политическое руководство России во главе с Путиным. Диктатор до сих пор отказывается признавать очевидное, стремится воевать до последнего россиянина и гонит на убой новые тысячи "чмобиков", фактически без техники и уже без артиллерийского сопровождения. Фронт сократился до 880 километров, из которых 380 километров – реки. Россия наступает только на участке в две сотни километров в Донецкой области и делает это в лучших традициях "операций" сталинского маршала Жукова, то есть пытается забрасывать украинские позиции "пушечным мясом".



Ситуация на фронте / карта ISW

Если российская армия стремительно деградирует, то украинская усиливается. Приобретенный опыт, новейшее оружие и современные методы ведения войны вместе с безумной мотивацией делают ВСУ очень мощной силой. Осенью 2022 года украинская армия доказала, что может не только обороняться, но и успешно наступать.

В результате стремительной наступательной операции в сентябре была освобождена большая часть оккупированной Харьковщины, а в ноябре под контроль Украины вернулся Херсон.

В 2023 году мир ожидает от ВСУ новых побед. Перед ВСУ стоят сверхсложные задачи: выйти на границы 1991 года, то есть освободить Луганск, Донецк, Мариуполь и Крым.

В настоящее время боевые действия идут на 4 основных направлениях:

Донецком;

Харьковско-Луганском;

Запорожском;

Херсонском.



Ситуация на Харьковском направлении / карта ISW



Ситуация на южном направлении / карта ISW

Следует учитывать и пятое направление – северное, со стороны Белоруссии . 24 февраля 2022 его использовала Россия для атаки на Киев. Сейчас в Беларуси россияне накапливают войска, а Путин давит на своего сателлита Лукашенко, чтобы тот отдал ему свою армию.Вариант вторжения со стороны Беларуси маловероятен, однако, не нулевой. Потенциальная опасность заставляет Силы обороны держать на северных границах Украины немалые войска.

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Эти направления (фронты) связаны между собой – их всех Россия держит из последних сил. Даже самоубийственное наступление на Донетчине, которое оккупанты ведут силами прокси-группы вагнеровцев и других так называемых "наемников", а на самом деле штрафников, начало выдыхаться. С лета Россия под Бахмутом, Марьинкой и Авдеевкой выстреливает останки снарядов, уничтожает остатки боеспособной пехоты и, похоже, не думает о будущем. А стоило бы, ведь существует большой риск каскадного обвала фронтов россиян, от которого не спасут ни новые "чмобики", ни "пирамидки Пригожина", ни "калибры" и "мопеды".

Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности,

– заявил президент Зеленский 27 декабря о планах на 2023 год.

Где Украина может готовить контрнаступление

Украина выжидает, собирает силы и готовится к зимнему контрнаступлению. Где именно оно будет – не знает никто кроме руководства страны и ВСУ. Однако уже сейчас можем говорить об активизации украинских сил на Луганщине и наступательных боях в районах Сватова и Кременной. Успех на этом театре боевых действий не только перережет важную логистическую артерию оккупантов, но и фактически откроет ВСУ путь на Луганск.

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Большинство аналитиков считают, что следующим большим наступлением станет, именно она открывает украинцам путь в Крым. Наступление в этом направлении – это логическое продолжение кампании.Такого же мнения и враг, а потому россияне сейчас спешно закапываются в землю и везут под Мелитополь и Токмак новые резервы – необученных "чмобиков", иранские шлемы и бронежилеты, военную технику времен раннего Брежнева и все, что смогли закупить у КНДР.

Впрочем, главные надежды врага не на весь этот паноптикум, а на широкие степи, которые являются значительным препятствием для тех, кто наступает, ведь там и техника, и люди, словно на ладони.

Важно понимать, что ни запорожские ландшафты, ни оппоненты не являются непреодолимым препятствием для украинской армии. Однако для успеха нужны значительные ресурсы и успешное их применение. Это амбициозная задача для ВСУ – на кону судьба большой группировки оккупантов и выход в Крым.



Запорожское направление на фронте / карта ISW

Почему Запорожское направление фронта так важно Разгром врага на этом направлении автоматически превращает временно оккупированный Крым в мышеловку, ведь ВСУ выйдут к Азовскому морю и установят полный огневой контроль над Крымом и Керченским мостом – его уничтожение станет вопросом времени. После этого для огромной группировки россиян в Крыму останется только морской путь сообщения с "большой землей". Для установки полной блокады полуострова не помешали бы новые виды вооружений, в частности, долгожданные ATACMS.



Руководитель ГУР МО Разгром врага на этом направлении автоматически превращает временно оккупированный Крым в мышеловку, ведь ВСУ выйдут к Азовскому морю и установят полный огневой контроль над Крымом и Керченским мостом – его уничтожение станет вопросом времени. После этого для огромной группировки россиян в Крыму останется только морской путь сообщения с "большой землей". Для установки полной блокады полуострова не помешали бы новые виды вооружений, в частности, долгожданные ATACMS.Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов прогнозирует , что уже летом 2023 года украинские войска будут в Крыму Это будет означать полное военное поражение россиян и завершение первого этапа войны, то есть освобождение всех оккупированных Россией украинских земель (начиная с 2014 года).

Второй этап войны

Неизбежное военное поражение России будет иметь катастрофические последствия для Путина. Однако это не завершит противостояние Украины и России, оно просто перейдет на другой уровень.

О следующем этапе противостояния Украины и России уже открыто говорят дипломаты и политики – оно о гарантиях безопасности для Украины и цивилизованного мира.

В то же время, важной задачей для Украины станет также углубление евроинтеграции – мы уже являемся кандидатами на вступление в ЕС и выполняем свои обязательства вопреки геноцидной войне, которую ведет Россия. Также Украина едва ли не на 100% интегрирована в НАТО и сейчас имеет самую большую и лучшую армию в Европе, способную выполнять задачи любой сложности. Выход ВСУ на границы 1991 должен ускорить интеграцию и финализировать ее.

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Саммит мира

Президент Зеленский в декабре 2022 года объявил о плане проведения саммита под патронатом ООН и лично генсека Антониу Гутерриша, где бы согласовали так называемую "формулу мира". Украинский лидер получил принципиальное согласие и поддержку США, о чем было сказано во время его визита в Вашингтон.

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По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, такой саммит должен пройти в феврале 2023 года.

Организация Объединенных Наций могла бы быть лучшим местом для проведения этого саммита, потому что речь идет не о том, чтобы оказать услугу определенной стране. Речь идет о том, чтобы привлечь к инициативе всех,

– рассказал Кулеба в интервью АР о планах относительно саммита.

События 2014 – 2022 показали, что России доверять ни в коем случае нельзя. Что на уме у россиян – четко указывает твиттер правой руки Путина, господина Медведева. Того самого, что планировал расширить "русский мир" от Лиссабона до Владивостока. Его прогнозы на 2023 год, включая новую гражданскую войну в США, шокировали даже бывалого владельца этой соцсети – Илона Маска.

Сейчас с действующим руководством России не о чем разговаривать и договариваться. Путин и его клика – уже отработанный материал. Показательными стали попытки России сорвать "зерновое соглашение", которое было нивелировано принципиальной позицией Турции. Это было откровенное издевательство, которое Кремль вынужден был молча проглотить.

Саммит мира по формуле Зеленского состоится без России. Если кто-то хочет исторических параллелей, то здесь не обойтись без упоминания о Тегеранской конференции 1943 года и Ялтинской 1945 года. Обе также прошли без участия агрессора, однако прямо его касались и определили историю на многие десятилетия вперед.

Прогноз на то, что в 2023 году в Кремле сменится руководитель, вполне реальные. Кто станет преемником Путина и в какой степени он будет следовать политике предшественника – точно не известно, однако, есть надежда, что новое руководство России будет меньше оторвано от реальности. А соответственно, с ним можно будет договариваться о возвращении с небес на грешную землю, то есть о капитуляции России, суде над военными преступниками, репарациях и т.д.

Будапешт 2.0

Россия и россияне долго жили в какой-то другой реальности, где они – якобы великое государство с имперскими замашками и такого же уровня требованиями. Все это подкреплялось местом в Совбезе ООН, огромной территорией, богатством, полученным от торговли полезными ископаемыми и номинально крупнейшим ядерным арсеналом в мире. Сейчас он является главным аргументом России и, как считают в Кремле, индульгенцией.

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Россия обращается с ядерным оружием, как обезьяна с гранатой, она уже уничтожила всю систему коллективной безопасности и подвела мир на грань ядерной войны. Такого развития событий допустить ни в коем случае нельзя. Россия должна быть лишена ядерного арсенала.

Архитектура этого процесса уже известна –это так называемый "Будапештский меморандум", согласно которому Украина, Белоруссия и Казахстан отказались от своих ядерных арсеналов и передали их России, которая уже 31 год незаконно заседает в Совбезе ООН. Россия была гарантом меморандума, однако сама же его и нарушила, когда вторглась в Украину в 2014 году и незаконно аннексировала часть территории. Сейчас справедливость должна быть восстановлена, а механизмы безопасности –приведены в рабочее состояние.

Но прежде Россия должна быть исключена из Совета Безопасности ООН, ведь находится там вопреки уставу организации. К сожалению, Организация объединенных наций оказалась не готова к российской агрессии и повела себя инертно. Даже ее предшественница – Лига наций – была более решительной. В 1939 году СССР был исключен из рядов организации за агрессию против Финляндии как сообщника нацистов. Германия же покинула Лигу наций самостоятельно в 1933 году.

"Чемодан – вокзал – Россия"

Важным аспектом восстановления исторической справедливости станет возвращение оккупантов в Россию. Речь не о комбатантах, а о тех россиянах, которые прибыли в Крым и ОРДЛО после 2014 года и стали инструментом ассимиляции временно оккупированных украинских земель. Также к ним должны присоединиться "бывшие" граждане Украины, которые составляли ядро так называемой "пятой колонны" Москвы на Донбассе и Крыму.

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Этим людям стоит уже сейчас готовиться к репатриации, не дожидаясь новых "камней с неба". Возможно, окончательно их убедит в необходимости путешествия по курсу "Чемодан – вокзал – Россия" хотя бы беглое погружение в вопрос политики восстановления исторической справедливости после завершения Второй мировой в Польше, Чехословакии или Югославии. Тогда власти этих стран вынуждены были провести молниеносные операции по депортации непрошеных гостей – немцев и итальянцев, которые еще недавно чувствовали себя "хозяевами жизни" и "совсем не хотели уезжать из Судетов или Силезии ".

У нас есть границы, и если кого-то не устраивают законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир большой. Они могут отправиться в Соединенные Штаты, Германию, куда угодно. Либо – в Якутию, либо Воркуту. Где их там еще ждут? Смотрите, я хочу, чтобы вы понимали: не мы – к ним, а они – к нам. Это фундаментальная вещь,

– секретарь СНБО Данилов в сентябрьском интервью в эфире национального телемарафона очертил план по дерусификации оккупированных Россией украинских земель.

Всем остальным жителям оккупированных территорий следует искать паспорт, вспоминать родной язык и правописание, славную историю и уже сейчас искать портреты Тараса Шевченко, Степана Бандеры или Петра Болбочана – освободителя Крыма от большевистской заразы.

Карта на стене

В декабре 2022 года журналисты после полугода ожидания попали в рабочий кабинет руководителя ГУР Буданова и увидели там интересную карту России с личными правками ее владельца.

Сам Буданов о ней рассказывал еще раньше – в летнем интервью. Тогда главный разведчик дал прогноз о распаде действующей версии Российской империи на несколько частей. Сейчас же имеем уточнение.

Интересный артефакт из кабинета главы ГУР МО – Украина на карте в форме котика / скриншот с видео

На карте максимально учтены территориальные претензии к России со стороны Японии и Китая, не забыты суверенная Ичкерия, а также восстановление исторической справедливости в отношении Финляндии и принудительное возвращение Германии оккупированного Кенигсберга. Также на карте есть причудливое образование под аббревиатурой ЦАР, а также "Россия" – практически в своих этнических границах.

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Украина на карте Буданова приросла своими удельными территориями – Кубанью, Белгородской, Курской областями и многострадальным Воронежем с окрестностями. Сам разведчик обвинял в этом свой толстый маркер. Шутки шутками, а вопрос он поднял важный.

Сегодня очевидно, что Россия в своем нынешнем составе территории доживает последние дни. Агония, конечно, может продолжаться еще долго и даже не закончиться в 2023 году (на зиму Россия планирует новую мобилизацию и готовит собственное наступление), однако изменения уже необратимы.

Учитывая это, возникает вопрос: должна ли Украина присоединить к себе области бывшей России и напомнить о собственных корнях миллионам русифицированных украинцев, или создать на этих территориях буферную зону (что-то похоже на Рейнскую демилитаризованную зону после Первой мировой). Исторический опыт подсказывает, что вариант создания демилитаризованной зоны потерпел фиаско, а присоединение земель, как в случае Польши и Чехословакии дало результаты.

В любом случае это вопрос не ближайшей перспективы. Возможно, к нему стоит вернуться в прогнозах на 2024 год.