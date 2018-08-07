Чего боятся украинцы: самые распространенные фобии

Согласно статистике, около 70% украинцев страдают от фобий – сильного страха, который может вызвать болезни сердца, сосудов и даже привести к появлению язвы.

Медики утверждают, что фобиям подвержены около 20% населения планеты, передает "Сегодня".

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Самые распространенные физические признаки фобий:

- учащенное сердцебиение;

- глубокое дыхание;

- головокружение;

- потливость;

- слабость.

Больше всего в Украине страдают от: страха к собакам, страха смерти, высоты и потери близких, фобии мутной воды, страха подхватить инфекцию, страха войны, публичного выступления, быть уволенным.

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А в мире набирает обороты номофобия – страх из-за отсутствия устройства мобильной связи. Также зачастую люди боятся темноты, одиночества и замкнутого пространства, испытывают страх перед полетами, боятся вида крови и змей.

Избавиться фобии можно постепенно – с помощью медикаментов, релаксации и психотерапии. Врачи рекомендуют не избегать объекта своего страха, а идти ему навстречу.

К слову, немало голливудских звезд и известных людей страдают от самых разных фобий.

Что такое фобия?

Это болезненный, постоянный страх, который возникает из-за определенных ситуаций, действий, вещей, животных или людей. Основным симптомом этого расстройства является чрезмерное и необоснованное желание избежать раздражителя, который отпугивает. Когда фобия выходит из-под контроля, это может привести к психическому расстройству.

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