Российские ракеты "Кинжал": чем они опасны и сможет ли Украина их сбивать

Россия имеет на вооружении немало высокоточных ракет, которыми терроризирует Украину. Одна из таких ракет – это "Кинжал", которую оккупанты несколько раз применили для ударов по украинскому тылу.

"Кинжал" – это одна из новейших российских ракет, носителем которой является самолет МиГ-31К, часто взлетающий в Беларуси. 24 Канал рассказывает, чем опасен "Кинжал" и могут ли наши силы ПВО противодействовать этой ракете.

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Сколько раз Россия использовала "Кинжал" в Украине

Доподлинно неизвестно, сколько "Кинжалов" у России. Украинские порталы "Милитарный" и Defense Express предполагают, что Россия владеет очень ограниченным запасом таких ракет. В частности, речь идет о десятках ракет. Тот факт, что враг не применяет массово эти ракеты действительно может свидетельствовать, что их не так много.

Первый случай применения "Кинжала" в Украине стал известен 18 марта 2022 года. Россия нанесла удар по складу боеприпасов в Ивано-Франковской области, что подтвердили в ВСУ.

В сети даже опубликовали видео с падением ракеты якобы в Делятине Ивано-Франковской области. На видео видно, что ракета попадает под углом 90 градусов к поверхности, что характерно для баллистических ракет, использующихся "Искандером".

Видео ракетного удара по Делятину (Внимание! На видео нецензурная лексика 18+)

9 мая 2022 года из самолетов стратегической авиации Ту-22М3 по гражданским объектам в Одесской области было запущено три ракеты комплекса "Кинжал".

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что 7 августа 2022 года россияне применили "Кинжал" для удара по объектам в Винницкой области.

Во время массированного ракетного удара 26 января 2023 года российские военные применили два МиГ-31К для пусков ракет "Кинжал" с воздушного пространства России по объектам в Киеве и Запорожье.

Российский "Кинжал" не долетел до Украины

14 сентября в российском Туркменском округе Ставропольского края вблизи села Кендже-Кулак упала ракета "Кинжал". Фотографии с места происшествия обнародовал ставропольский губернатор Владимир Владимиров.

От взрыва "Кинжала" пострадали шесть человек: один пожарный и пять гражданских, пришедших посмотреть на место происшествия. Как пишет "Милитарный", это свидетельствует о том, что ракета сдетонировала через некоторое время после падения.

Российские медиа продвигают версию, что в Ставропольском крае упал беспилотник Ту-141. Однако остатки на месте взрыва не подтверждают эту версию.

Упавший в России "Кинжал": видео

14 сентября россияне атаковали Кривой Рог. Тогдашний глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко информировал, что россияне ударили по Кривому Рогу именно с помощью ракетного комплекса "Кинжал".

Место падения ракеты находится в 200 километрах от базы носителей "Кинжала" МиГ-31 в Ахтюбинске. Населенный пункт мог находиться на траектории движения ракеты Х-47м2, которую российский МиГ-31 мог запустить из акватории Каспийского моря.

Особенности ракеты "Кинжал"

Х-47м2 "Кинжал" – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который относится к новейшим. Это ракета с ядерным или обычным боезарядом.

– это ракеты, в которых боевая часть двигается на гиперзвуковых скоростях в атмосфере. То есть в промежутке 5000 – 25000 километров в час.

Максимальная скорость "Кинжала" – 10 Махов – примерно до 12000 километров в час.

Ракета была принята на вооружение России в 2018 году. По габаритам и внешнему виду ракета комплекса "Кинжал" подобна баллистическим ракетам ОТРК "Искандер". Разница между комплексами состоит только в том, что Х-47 запускается из самолета.

МиГ-31К способен нести 1 ракету и поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Также носителями ракет "Кинжал" могут быть стратегические бомбардировщики Ту-22М3, способные нести 4 ракеты. Из Ту-22М3 враг может поражать цели "Кинжалами" на расстоянии 3 тысячи километров.

Почему "Кинжал" сложно перехватить

Учитывая, что ракеты могут маневрировать на траектории полета, считается, что перехватить их почти невозможно: средства ПВО засекут слишком поздно и не успеют отреагировать.

Следовательно, главное преимущество "Кинжалов" – их скорость, что приводит к двум основным последствиям:

ракету чрезвычайно трудно перехватить,

перед взрывом ракета способна пробивать любую броню.

Поэтому "Кинжалы" рассматривают как средство против крупных кораблей и бункеров.

Увидеть момент запуска "Кинжала" у Воздушных сил пока технической возможности нет. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что для маскировки самого момента пуска россияне поднимают в воздух десяток МиГ-31, один из которых выступает носителем гиперзвуковой Х-47М2.

Сразу после старта "Кинжал" залетает в стратосферу и летит на большой скорости вниз. "Времени для того, чтобы эффективно ее выявить и пробовать сбить, очень мало", – сообщал Игнат.

Военный портал Defense Express писал, что из-за того, что ракета достигает скорости до 12000 километров в час, перехватить ее на маршевом участке невозможно даже специализированными противоракетными комплексами.

В то же время, при ударе, на терминальном участке, ее скорость все равно, скорее всего, составляет до 3,4 Маха, а угол падения составляет 80 – 90 градусов, что также требует специализированных противоракетных комплексов для ее эффективного перехватывания.

Из-за того, что "Кинжал" фактически является второй степенью баллистической ракеты "Искандер", то самолет для нее служит средством для разгона на сверхзвуковые скорости на высоте более 10 километров.

Украина сможет сбивать "Кинжалы"

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказывал, что зенитная ракета Aster 30 Block 1 может перехватывать баллистические и сверхзвуковые ракеты, в том числе российские ракеты "Кинжал".

Ракеты Aster 30 Block 1 запускают из ЗРК FSAF SAMP/T, которые Украина получит от Италии и Франции.

Система может отслеживать десятки целей и перехватывать сразу 10. По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, зенитный ракетный комплекс SAMP/T может быть развернут в Украине в течение двух месяцев.

"Кинжал" не изменит правила войны

В мае 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что использование гиперзвукового оружия Россией "не имело значительных последствий".

Кроме скорости оружия, с точки зрения его влияния на определенную цель, на сегодняшний день мы не видим действительно значимых эффектов, которые бы изменили игру,

– сказал Милли.

По состоянию на май в США заявили, что Россия применила от 10 до 12 гиперзвуковых ракет на территории Украины. Милли отметил, что это был первый случай, когда гиперзвуковое оружие применялось в бою и сказал, что в Пентагоне проанализировали каждый такой удар.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что согласен с Милли, и он не думает, что использование гиперзвукового оружия "заставит Путина повысить ставки к использованию ядерного оружия".

"Я думаю, что он пытается создать специфический эффект с помощью этого оружия. И, как отметил Милли, гиперзвуковое оружие движется со скоростью, что усложняет противодействие. Но это не изменило игру", – заявил глава Пентагона.