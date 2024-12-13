Уже нанесены три удара: какую карту против Путина могут разыграть США

После победы на президентских выборах в США Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить с ним способы завершения войны в Украине. Однако, скорее всего, в ответ услышал новые ультиматумы от российского диктатора.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, вряд ли сейчас российский диктатор пойдет на какие-то компромиссы. По крайней мере те, что устроят США, не говоря уже об Украине.

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Чем США бьют по Кремлю

Владимир Путин думает, что все же сможет что-то выторговать себе. Впрочем, по мнению политтехнолога, Соединенные Штаты Америки могут сыграть политическую игру против российского президента.

Трамп еще раз позвонит Путину, выдвинет свое предложение, но уже далеко не с тем настроением, которое было во время первого разговора. Сперва Трамп звонил с оптимистичным настроением. Мол, брат Вова, я переизбрался, поэтому давайте останавливать войну на этой линии, в НАТО Украина не вступает, а санкции постепенно будем снимать. Однако в ответ Трамп услышал требование Путина отдать России украинское Запорожье и Херсон,

– сказал Шейтельман.

По его мнению, такой ответ крайне возмутил новоизбранного президента США. Поэтому после этого Трамп приказал Кит Келлогу, которого избрал на должность спецпредставителя США по вопросам Украины и России, разобраться.

Впрочем, Кит Келлог услышал от российского олигарха Константина Малофеева, что Путин не согласится на мирное предложение Дональда Трампа. Кэллог остро отреагировал на дерзкие слова россиянина, посоветовав ему понять, кто такой Дональд Трамп.

Очевидно, что теперь будут агрессивные действия против России со стороны администрации Трампа. Я думаю, что они уже начались,

– отметил политтехнолог.

Первый удар – изгнание россиян из Сирии. Вполне вероятно, что это была совместная операция Турции и США. Второй – спецоперация в Румынии, где к власти не допустили прихода пророссийского кандидата Келина Джорджеску, отменив первый тур выборов.

Я думаю, что сейчас третий удар наносится в Грузии. На Путина будут давить,

– предположил Шейтельман.

Главное – это экономика, которая у Путина разваливается. Действующая администрация Байдена обещала ввести новые санкции, которые будут против российской нефти. А дальше Трамп откроет все скважины, как и обещал, и будет обваливать цены на нефть.