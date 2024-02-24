Чем важен завод в Липецке: объяснение от ГУР

В ночь на 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, стало известно о большом пожаре на заводе в Липецке. Предварительно, она возникла в результате успешной работы украинских спецслужб. Сейчас в ГУР МО обнародовали подробности.

Сейчас в ГУР не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о причастности украинских спецслужб к "неприятному" инциденту на металлургическом заводе в Липецке. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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Юсов объяснил, какое значение имел завод для россиян

По предварительной информации, пожар на металлургическом заводе в Липецке возник вследствие удара беспилотниками. Ранее разные источники сообщали, что это было работой ГУР и СБУ.

Впрочем, как сообщил Андрей Юсов, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Это было российское производство, которое напрямую задействовано в военно-промышленном комплексе, и направляет сталь на производство пушек, брони и ракетных вооружений, которыми убивают украинцев.

– добавил он.

По его словам, это военное предприятие, задействованное во враждебном военно-промышленном цикле производства и обеспечение их армии.

Поэтому, отметил представитель ГУР, это, конечно, логично, что на этом предприятии происходят подобные ситуации, и "что-то туда прилетает, что-то падает".

Говорят, что это были беспилотники украинского производства, говорят, что это была совместная операция ГУР МО и СБУ, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Но сам факт мы можем подтвердить, что да, это предприятие теперь на долгое время будет выведено из строя,

– подчеркнул он.

Юсов добавил, что и "грохот", и "хлопок" на территории страны-агрессорки и на всех объектах, задействованных в поддержке войны против украинцев, будут продолжаться.

Что известно о пожаре в Новолипецком: коротко