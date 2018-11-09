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      Чем опасно недосыпание

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      Чем опасно недосыпание
      Чем опасно недосыпание / blogmamasmodernas.com

      Международная группа ученых из США и Китая обнаружила, что у людей, которые спят менее шести часов, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

      Результаты исследования опубликовали на портале Science Alert.

      Читайте также: К чему может привести дефицит воды в организме

      В эксперименте приняли участие 25 тысяч человек из обеих стран. Ученые провели опрос, в котором речь шла и о количестве часов сна. После чего исследователи взяли образцы мочи.

      Результаты исследования показали, что люди, которые спали менее 6 часов, имели более концентрированные образцы анализов, а риск обезвоживания повышался на 16-59%. Такой дефицит воды в организме может привести к нарушению слуха, зрения, возникновению судорог, и тому подобное.

      Чим небезпечний сон, який триває менше ніж 6 годин
      Чем опасен сон, который длится менее 6 часов

      Это ученые объясняют тем, что колеблются уровни антидиуретического гормона вазопрессина, который поддерживает оптимальный уровень воды в организме.

      Вазопрессин выпускается во время сна, а при его дефиците наблюдается недостаток гормона.

      Поэтому ученые советуют людям, которые спят меньше 6 часов, пить больше воды утром, чтобы восстановить водный баланс.

      via GIPHY

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      Теги: Профилактика заболеваний Здоровье LifeStyle Лечение
      Источник: 24 Канал
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