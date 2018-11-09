Чем опасно недосыпание

Международная группа ученых из США и Китая обнаружила, что у людей, которые спят менее шести часов, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Результаты исследования опубликовали на портале Science Alert.

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В эксперименте приняли участие 25 тысяч человек из обеих стран. Ученые провели опрос, в котором речь шла и о количестве часов сна. После чего исследователи взяли образцы мочи.

Результаты исследования показали, что люди, которые спали менее 6 часов, имели более концентрированные образцы анализов, а риск обезвоживания повышался на 16-59%. Такой дефицит воды в организме может привести к нарушению слуха, зрения, возникновению судорог, и тому подобное.



Чем опасен сон, который длится менее 6 часов

Это ученые объясняют тем, что колеблются уровни антидиуретического гормона вазопрессина, который поддерживает оптимальный уровень воды в организме.

Вазопрессин выпускается во время сна, а при его дефиците наблюдается недостаток гормона.

Поэтому ученые советуют людям, которые спят меньше 6 часов, пить больше воды утром, чтобы восстановить водный баланс.

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