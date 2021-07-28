Чемодан без ручки, – Кулеба о том, каким неподъемным становится Крым для России

Саммит Крымской платформы, который состоится в августе в Киеве, изменит отношение международного сообщества к оккупации полуострова. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Крым станет для России "неподъемным грузом".

Об этом министр рассказал во время брифинга. Сейчас Москва хочет, чтобы вопрос оккупации полуострова стал полностью закрытым. Украина с этим категорически не согласна.

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Крым для России стал чемоданом без ручки, – Кулеба

Крым для России уже стал чемоданом без ручки. Крымская платформа превратит его в неподъемный груз,

– сказал Кулеба.

Украина не прекратит поднимать вопрос Крыма до тех пор, пока он не вернется в ее состав. Поможет в этом саммит Крымской платформы, участие в котором, по словам Кулебы, уже подтвердили 28 стран.

Недавно стало известно о представителе США

Отметим, что недавно стало известно о представителе США на саммите в Киеве. По словам представителя президента Зеленского Сергея Никифорова, им стал министр транспорта Питер Буттиджедж.

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